Николай Коваленко: «В КХЛ пошел «вирусный» хоккей – большинство команд строятся в средней зоне при атаке соперника. У «Лады» это очень хорошо получается»

Николай Коваленко подвел итоги матча против «Лады» (4:2).

«Сами подарили сопернику голы, совершив глупые ошибки в своей зоне. «Лада» играет активно, все вперед, нацеленные. Нам надо точнее играть в пас и за счет этого обыгрывать, что у нас и получилось во втором и третьем периоде.

Сейчас в пошел «вирусный» хоккей – большинство команд строятся в средней зоне при атаке соперника. У «Лады» это очень хорошо получается, и они пару раз ловили нас на контратаках.

Согласен, что хоккей точно не был скучным. Да, « » очень много и хорошо выкидывала шайбу. Но когда мы на них активно не бежали, их защитники отдавали классные передачи своим нападающим точно в клюшку. А когда мы шли активно, они выкидывали шайбу через верх. И это они делали очень хорошо, филигранно.

Был хороший хоккей – туда-сюда. Мне очень понравилось. Было много нереализованных моментов у обеих команд. И я не попал в пустые ворота. Как оказалось, с метра – не легко», – сказал нападающий « » .