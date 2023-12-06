Беттмэн обеспокоен темпами строительства арены для ОИ-2026: «Прогнозируют, что работы будут завершены за 6-8 недель до турнира – если сделают все вовремя. А я думаю, они уже опаздывают»

Гэри Беттмэн выразил обеспокоенность темпами строительства арены для ОИ-2026.

Комиссионер НХЛ сообщил, что лига продолжает работать с и над условиями участия в Олимпийских играх 2026 года в Милане. Соглашение еще не было окончательно согласовано.

«Мы знаем, что для игроков важно поехать туда, и мы хотим, чтобы это произошло. Мы постараемся быть настолько гибкими, насколько сможем, но в какой-то момент нам нужно будет составить календарь на тот сезон», – сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что у лиги запланирована встреча с МОК на следующей неделе.

«Речь пойдет не о принятии решения. А о попытке согласовать планы, некоторые из которых находятся вне нашего контроля. Международный олимпийский комитет и ИИХФ должны создать все необходимое, и, что немаловажно, им предстоит проделать большую работу на арене. Я не думаю, что они на самом деле начали строительство, что вызывает некоторое беспокойство», – сказал Беттман

Беттмэн отметил, что другие нерешенные вопросы касаются страхования контрактов игроков НХЛ и обеспечения проезда и проживания хоккеистов и их семей в Милане. Эти расходы были покрыты МОК и местными организационными комитетами на предыдущих пяти Олимпийских играх, в которых принимала участие НХЛ (1998, 2002, 2006, 2010 и 2014).

«Но то, на чем я больше всего сосредоточен и о чем беспокоюсь, – это здание. Обычно, когда вы строите арену для Олимпийских игр, для хоккейного турнира, это делается за год до турнира, и у вас есть время провести мероприятия, протестировать ее, построить ледовую площадку, сделать все это.

Они прогнозируют, что работы будут завершены не раньше четвертого квартала 2025 года, то есть примерно за шесть или восемь недель до – если они все сделают вовремя, а я думаю, что они уже опаздывают. Но мы ничего не можем с этим поделать. Это проблема МОК и оргкомитета Милан-Кортина», – добавил Беттман.

Ранее НХЛ объявила, что намерена вернуться на Олимпиаду и регулярно проводить Кубок мира. Лига работает над проведением международного турнира в 2025 году.

Игроки НХЛ принимали участие во всех олимпийских турнирах с 1998 по 2014 годы. В 2018 и 2022 годах лига отказалась от участия. Олимпиада-2026 пройдет в Италии.