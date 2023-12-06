Хьюзы – 9-я в истории компания из 3+ братьев, сыгравших в одном матче НХЛ.

Сегодня « » с форвардом и защитником обыграл « » с защитником Куинном Хьюзом – 6:5.

Ранее в истории было 8 компаний из 3+ братьев, вместе выходивших на лед как минимум в одном матче (в составе как одной команды, так и разных).

Это братья Буше (Фрэнк, Бак, Бобби и Билли, 1920-е годы), Куки (Бан, Бад и Билл, 1930-е), Бентли (Макс, Даг и Рег, 1940-е, вместе сыграли несколько матчей за «Чикаго», забивали «семейный» гол), Плагеры (Боб, Билл и Баркли, 1960-70-е, вместе играли за «Сент-Луис»), Штястны (Петер, Мариан и Антон, 1980-е, вместе играли за «Квебек», забивали «семейные» голы), Саттеры (Брайан, Дэррил, Дуэйн, Брент, Рич и Рон – в разных комбинациях, 1980-90-е), Бротены (Нил, Аарон и Пол, 1990-е) и Стаалы (Эрик, Джордан, Марк и Джаред, 2010-20-е).

Хьюзы стали второй американской семьей в этом списке после Бротенов. Нил, Аарон и Пол Бротены в 1990 году приняли участие в двух матчах между «Миннесотой Норт Старс» и «Рейнджерс».

Фото: пресс-служба НХЛ.