Хьюзы – 9-я в истории компания из 3+ братьев, сыгравших в одном матче НХЛ

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Хьюзы – 9-я в истории компания из 3+ братьев, сыгравших в одном матче НХЛ.

Сегодня «Нью-Джерси» с форвардом Джеком Хьюзом и защитником Люком Хьюзом обыграл «Ванкувер» с защитником Куинном Хьюзом – 6:5.

Ранее в истории НХЛ было 8 компаний из 3+ братьев, вместе выходивших на лед как минимум в одном матче (в составе как одной команды, так и разных). 

Это братья Буше (Фрэнк, Бак, Бобби и Билли, 1920-е годы), Куки (Бан, Бад и Билл, 1930-е), Бентли (Макс, Даг и Рег, 1940-е, вместе сыграли несколько матчей за «Чикаго», забивали «семейный» гол), Плагеры (Боб, Билл и Баркли, 1960-70-е, вместе играли за «Сент-Луис»), Штястны (Петер, Мариан и Антон, 1980-е, вместе играли за «Квебек», забивали «семейные» голы), Саттеры (Брайан, Дэррил, Дуэйн, Брент, Рич и Рон – в разных комбинациях, 1980-90-е), Бротены (Нил, Аарон и Пол, 1990-е) и Стаалы (Эрик, Джордан, Марк и Джаред, 2010-20-е). 

Хьюзы стали второй американской семьей в этом списке после Бротенов. Нил, Аарон и Пол Бротены в 1990 году приняли участие в двух матчах между «Миннесотой Норт Старс» и «Рейнджерс». 

Фото: пресс-служба НХЛ.

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7 комментариев
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Только не Пол Штястны, а Петер. Пол - его сын и уже американец. А братья из Чехоловакии приехали.
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+8
у Палата 700-ый матч в НХЛ был, если не ошибаюсь
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+2
Ответ jindos
А как часто все 3-е при этом в одной игре набирали очки? Когда это было в последний раз?
Как часто, пока не видал. Известно, что больше, чем 6 очков на троих, как сегодня у Хьюзов, набирали только Штястны (много раз) и Саттеры (один раз)
+2
0
+2
Ответ cyrillicus
Только не Пол Штястны, а Петер. Пол - его сын и уже американец. А братья из Чехоловакии приехали.
Да Петер, Петер. Как там выплыл Пол, ума не приложу
+2
0
+2
А как часто все 3-е при этом в одной игре набирали очки? Когда это было в последний раз?
+1
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Из всех перечисленных братьев, они пожалуй самые сильные в плане мастерства. На 2-е можно поставить братьев Штястны: те вообще в одной тройке нападения играли.
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Джаред Стаал сыграл всего 2 игры в НХЛ. обе в Каролине с Эриком и Джорданом
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