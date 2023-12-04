Росси сделал дубль в матче с «Чикаго». Форвард «Миннесоты» идет на 2-м месте по голам в сезоне среди новичков – 8

Марко Росси сделал дубль в матче с «Чикаго».

Форвард «Миннесоты» дважды отличился в матче регулярного чемпионата против «Блэкхокс» (4:1).

22-летний австриец вышел на 2-е место по голам в сезоне среди новичков – 8 в 22 играх. Он уступает только из « » (11 в 23). На 3-м месте идет форвард «Анахайма» (7 в 16).

По очкам делит 2-е место с защитником «Нью-Джерси» Люком Хьюзом – у обоих игроков по 14 баллов. Лидирует тоже Бедард (20 баллов в 23 играх).