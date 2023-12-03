Кучеров первым в сезоне НХЛ набрал 40 очков. Пастрняк делит 2-е место в гонке бомбардиров с Миллером – у них по 36 баллов

Теги Бостон Тампа-Бэй Ванкувер Колорадо НХЛ Никита Кучеров Джей Ти Миллер Давид Пастрняк Кэйл Макар Куинн Хьюз Хоккей

Никита Кучеров первым в сезоне НХЛ набрал 40 очков.

Форвард «Тампы» отметился результативной передачей в матче с «Далласом» (1:8) и продолжает лидировать в гонке бомбардиров

В активе россиянина 15 шайб и 25 результативных передач в 24 играх. 

Второе место делят форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер (36 очков в 25 играх, 13+23) и форвард «Бостона» Давид Пастрняк (36 очков в 23 играх, 14+22).

Сегодня чешский форвард набрал 3 (1+2) балла в матче с «Торонто» (4:3 ОТ). 

В топ-5 также входят 2 защитника – Куинн Хьюз («Ванкувер», 34 очка в 25 играх, 9+25) и Кэйл Макар («Колорадо», 34 очка в 23 играх, 7+27). 

 

6 комментариев
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Ответ copti_san
Пастрняк самая недооцененная суперзвезда НХЛ
недооценен кем?
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Ответ Radik_2.0
недооценен кем?
Про него объективно меньше говорят, чем про Макара, Хьюза, двух Маков, Мэттьюса, Драя, Кучерова, хотя он уже давно на одном уровне с большинством из этих персонажей. Даже в рейтинге ESPN он например расположился ниже всех, кого я перечислил
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Никитосу не сбавлять оборотов, но сегодня Тампа жёсткую оплеуху конечно получила
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Ответ МОН66
до супер пожалуй не дотягивает,,,
Набирать 36 очков за 23 игры в звене со стариком Маршандом и средненьким Захой не дотягивает?
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