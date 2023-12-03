Кучеров первым в сезоне НХЛ набрал 40 очков. Пастрняк делит 2-е место в гонке бомбардиров с Миллером – у них по 36 баллов
Никита Кучеров первым в сезоне НХЛ набрал 40 очков.
Форвард «Тампы» отметился результативной передачей в матче с «Далласом» (1:8) и продолжает лидировать в гонке бомбардиров.
В активе россиянина 15 шайб и 25 результативных передач в 24 играх.
Второе место делят форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер (36 очков в 25 играх, 13+23) и форвард «Бостона» Давид Пастрняк (36 очков в 23 играх, 14+22).
Сегодня чешский форвард набрал 3 (1+2) балла в матче с «Торонто» (4:3 ОТ).
В топ-5 также входят 2 защитника – Куинн Хьюз («Ванкувер», 34 очка в 25 играх, 9+25) и Кэйл Макар («Колорадо», 34 очка в 23 играх, 7+27).