«Нэшвилл» может обменять Бэрри – ему разрешили общаться с другими клубами. Зарплата защитника – 4,5 млн долларов
«Нэшвилл» готов обменять Тайсона Бэрри.
32-летний защитник получил разрешение на переговоры с другими клубами НХЛ.
«Предаторс» сыграют против «Рейнджерс» в предстоящем матче регулярного чемпионата. Вероятно, что Тайсон Бэрри останется в запасе и не примет участие в матче по решению главного тренера Эндрю Брюнетта.
Договор хоккеиста с кэпхитом 4,5 миллиона долларов рассчитан до завершения текущего сезона НХЛ.
Бэрри набрал 9 (0+9) очков при полезности «минус 5» в 22 матчах чемпионата НХЛ.
Бэрри перешел в «Нэшвилл» из «Эдмонтона» по ходу сезона-2022/23. Тайсон в общей сложности провел 790 игр в лиге и отметился 499 (108+391) баллами.