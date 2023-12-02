«Нэшвилл» может обменять Бэрри – ему разрешили общаться с другими клубами. Зарплата защитника – 4,5 млн долларов

«Нэшвилл» готов обменять Тайсона Бэрри.

32-летний защитник получил разрешение на переговоры с другими клубами НХЛ.

«Предаторс» сыграют против «Рейнджерс» в предстоящем матче регулярного чемпионата. Вероятно, что останется в запасе и не примет участие в матче по решению главного тренера Эндрю Брюнетта.

Договор хоккеиста с кэпхитом 4,5 миллиона долларов рассчитан до завершения текущего сезона НХЛ.

Бэрри набрал 9 (0+9) очков при полезности «минус 5» в 22 матчах чемпионата НХЛ.

Бэрри перешел в « » из «Эдмонтона» по ходу сезона-2022/23. Тайсон в общей сложности провел 790 игр в лиге и отметился 499 (108+391) баллами.