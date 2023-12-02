«Нэшвилл» может обменять Бэрри – ему разрешили общаться с другими клубами. Зарплата защитника – 4,5 млн долларов

Теги возможные переходы Нэшвилл НХЛ Тайсон Бэрри Хоккей

«Нэшвилл» готов обменять Тайсона Бэрри.

32-летний защитник получил разрешение на переговоры с другими клубами НХЛ.

«Предаторс» сыграют против «Рейнджерс» в предстоящем матче регулярного чемпионата. Вероятно, что Тайсон Бэрри останется в запасе и не примет участие в матче по решению главного тренера Эндрю Брюнетта.

Договор хоккеиста с кэпхитом 4,5 миллиона долларов рассчитан до завершения текущего сезона НХЛ.

Бэрри набрал 9 (0+9) очков при полезности «минус 5» в 22 матчах чемпионата НХЛ.

Бэрри перешел в «Нэшвилл» из «Эдмонтона» по ходу сезона-2022/23. Тайсон в общей сложности провел 790 игр в лиге и отметился 499 (108+391) баллами.

4 комментария
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пора обратно, поднимать контендер
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Ответ Юрий Богданов
пора обратно, поднимать контендер
А зарплату оставить в ведомости "Хищников"?)) Мечты, мечты.
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