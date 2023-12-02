«Ак Барс» завершит регулярку КХЛ во Дворце спорта из-за «Игр будущего» на «Татнефть-Арене»

Теги Ак Барс КХЛ Кубок Гагарина Татнефть-Арена Владимир Леонов ТАСС Хоккей

«Ак Барс» будет проводить матчи во Дворце спорта во время «Игр будущего».

Об этом сообщил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

Первые «Игры будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. 

«Надо отдать должное руководству клуба. Они пошли навстречу не только нам, но и «Играм будущего». Мы будем проводить фиджитал-хоккей на «Татнефть-Арене», а «Ак Барс» будет играть во Дворце спорта.

Мы согласовали этот формат с КХЛ, они тоже пошли нам навстречу. Надеемся, что «Ак Барс» красиво завершит регулярку в старом Дворце спорта», – сказал Леонов.

Смысл «Игр будущего» заключается в совмещении видов спорта с их виртуальными аналогами.

«Ак Барс» проведет три последних матча в регулярке против «Локомотива» (21 февраля), «Амура» (24 февраля) и «Адмирала» (26 февраля). 

Розыгрыш Кубка Гагарина-2024 пройдет с 29 февраля по 29 апреля.

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3 комментария
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В стиле ретроматчей как 3-4 года назад будет супер 👍
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Символично ради игр будущего лишить настоящего и отправить в прошлое. Для многих это даже к лучшему. В январе 19го мы с друзьями с удовольствием вернулись на один матч в Юбилейный, когда Ледовый понадобился для мероприятия государственной важности
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Не смогли отстоять Татнефть арену, да ну вас
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