«Рейнджерс» представили новую 3-ю форму – темно-синюю с основным логотипом на груди

«Рейнджерс» представили новую 3-ю форму.

Основным цветом комплекта стал темно-синий.

Отличительная особенность – использование основного клубного логотипа на груди. Ранее в истории «Рейнджерс» он занимал это место на свитерах только в двух сезонах (1976/77 и 1977/78).

Для основных комплектов клуб по традиции использует леттеринг, а для альтернативных ранее задействовал логотип с изображением головы Статуи Свободы.

Новая форма будет задействована в 10 домашних матчах в этом сезоне. Впервые – 10 декабря против «Лос-Анджелеса».

Фото: официальный сайт «Рейнджерс».