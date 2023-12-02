«Рейнджерс» представили новую 3-ю форму – темно-синюю с основным логотипом на груди

Теги Рейнджерс НХЛ игровая форма стиль Хоккей

«Рейнджерс» представили новую 3-ю форму.

Основным цветом комплекта стал темно-синий.

Отличительная особенность – использование основного клубного логотипа на груди. Ранее в истории «Рейнджерс» он занимал это место на свитерах только в двух сезонах (1976/77 и 1977/78).

Для основных комплектов клуб по традиции использует леттеринг, а для альтернативных ранее задействовал логотип с изображением головы Статуи Свободы. 

Новая форма будет задействована в 10 домашних матчах в этом сезоне. Впервые – 10 декабря против «Лос-Анджелеса». 

Фото: официальный сайт «Рейнджерс». 

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7 комментариев
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Красивая!
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Лого будто слишком огромное
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цвет красивый, но с лого явный перебор
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Довольно красиво, со спины бы ещё увидеть)
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Потрясная, еще бы лого со Статуей Свободы, тогда бы дал 10/10)
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