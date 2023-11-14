«Каролина» проведет матч в белой форме «Хартфорда» в феврале. На раскатке будут штаны из 1980-х

Теги Нью-Джерси Каролина НХЛ игровая форма стиль Хартфорд Хоккей

«Каролина» проведет матч в форме «Хартфорда» в феврале.

Клуб объявил о том, что 10 февраля сыграет в домашнем матче против «Нью-Джерси» в белой форме «Уэйлерс». 

Кроме того, на раскатку игроки наденут штаны Cooperall – элемент экипировки, использовавшийся «Хартфордом» в матчах НХЛ в 1980-е годы. 

Команда выступала в Хартфорде до переезда в Каролину (в НХЛ – с 1979 по 1997 годы, до этого несколько сезонов в ВХА). 

Фото: сайт «Каролины». 

2 комментария

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борецЗАнеСправедливость
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smiakishev
Брасбананза!
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