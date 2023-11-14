«Каролина» проведет матч в белой форме «Хартфорда» в феврале. На раскатке будут штаны из 1980-х
«Каролина» проведет матч в форме «Хартфорда» в феврале.
Клуб объявил о том, что 10 февраля сыграет в домашнем матче против «Нью-Джерси» в белой форме «Уэйлерс».
Кроме того, на раскатку игроки наденут штаны Cooperall – элемент экипировки, использовавшийся «Хартфордом» в матчах НХЛ в 1980-е годы.
Команда выступала в Хартфорде до переезда в Каролину (в НХЛ – с 1979 по 1997 годы, до этого несколько сезонов в ВХА).
Фото: сайт «Каролины».
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