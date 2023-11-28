Шестеркин в 4-й раз в сезоне пропустил 4+ шайбы, отразив 34 из 38 бросков «Баффало»

Теги Рейнджерс Баффало НХЛ Игорь Шестеркин Хоккей

Игорь Шестеркин в 4-й раз в сезоне пропустил 4+ шайбы.

«Рейнджерс» проиграли «Баффало» (1:5) в регулярном чемпионате НХЛ. Четвертую шайбу «Сэйбрс» забросили в пустые ворота. 

Российский вратарь клуба из Нью-Йорка отразил 34 броска из 38. 

Поражение стало для него 4-м в сезоне при 8 победах. Во всех проигранных матчах Игорь пропускал не менее 4 шайб. 

В 12 матчах он отражает 91,4% бросков при коэффициенте надежности 2,59.

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1 комментарий

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maxcar31
По матчу, к Игорю там не так уж и много вопросов. К полевым гораздо больше, к сожалению
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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