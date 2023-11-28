Шестеркин в 4-й раз в сезоне пропустил 4+ шайбы, отразив 34 из 38 бросков «Баффало»
Игорь Шестеркин в 4-й раз в сезоне пропустил 4+ шайбы.
«Рейнджерс» проиграли «Баффало» (1:5) в регулярном чемпионате НХЛ. Четвертую шайбу «Сэйбрс» забросили в пустые ворота.
Российский вратарь клуба из Нью-Йорка отразил 34 броска из 38.
Поражение стало для него 4-м в сезоне при 8 победах. Во всех проигранных матчах Игорь пропускал не менее 4 шайб.
В 12 матчах он отражает 91,4% бросков при коэффициенте надежности 2,59.
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