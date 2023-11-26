Экс-форвард клубов НХЛ Ник Ричи перешел в финский «Кярпят». Его брат Бретт недавно стал игроком минского «Динамо»

Теги переходы Калгари Аризона НХЛ чемпионат Финляндии Кярпят Бретт Ричи Ник Ричи Хоккей

Экс-форвард клубов НХЛ Ник Ричи перешел в финский «Кярпят».

Клуб подписал контракт с 27-летним канадцем до конца сезона. 

В его активе 481 матч в регулярных чемпионатах НХЛ и 186 (84+102) очков. В 38 играх в плей-офф – 9 (6+3) баллов. 

В прошлом сезоне Ричи выступал за «Аризону» и «Калгари», набрав 26 (13+13) баллов в 74 играх. Перед этим сезоном «Сент-Луис» пригласил игрока в тренировочный лагерь, но контракт ему предложен не был.

Отметим, что его старший брат Бретт на днях стал игроком минского «Динамо».

В прошлом сезоне они стали участниками обмена между «Аризоной» и «Калгари». Это был первый трейд в истории лиги, когда одного брата обменяли на другого.

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