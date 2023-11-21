Плотников о ЦСКА: «Не хотим занимать место, которое есть сейчас. Не сомневаюсь, что мы добавим»

Сергей Плотников оценил позицию ЦСКА в турнирной таблице КХЛ.

Команда находится на шестом месте в таблице Западной конференции.

– Что самое опасное для вас в том, что вы знаете уже сейчас – команда будет в плей‑офф?

– А что тут опасного?

– Самоуспокоенность. И вы не сможете прибавить в плей‑офф. Все идет по плану?

– Нет, наверное, не по плану. Мы не хотим занимать то место, которое у нас сейчас есть.

Я не сомневаюсь в том, что мы добавим. То, что мы попадаем в плей‑офф, тоже играет на руку.

Если мы сделаем все правильно, то выступим прекрасно в плей‑офф. И все забудут о том, как мы играли в первой половине сезона, – сказал нападающий ЦСКА Сергей Плотников.