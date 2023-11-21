Василий Каменев об игре СКА и ЦСКА: «Понимающее хоккей получили удовольствие – матч уровня плей-офф. Игра под лозунгом: «Ни пяди земли противнику!»

Василий Каменев назвал матч уровня плей-офф встречу СКА и ЦСКА.

СКА выиграл со счетом 2:1 и продлил победную серию до шести матчей.

– Такая серия – это хорошо, но сама игра была очень качественной. Два сильных противника, раздражители друг для друга. Очень понравились обе команды.

– Бывают, хорошие матчи, когда шайб забивается немного?

– Да, конечно, это был матч уровня плей-офф. Без прокатов, то есть никто не перемещался по площадке вхолостую. Вспомните хотя бы первый гол, когда Глотов отличился.

Казалось, ЦСКА выведет шайбу из зоны, но защитник СКА доработал до синей, отнял, отдал пас, и бросок последовал из-под защитника. На каждом метре льда была упорная борьба.

– Вы знаете, что такое игра по системе «Юг-Север»?

– Нет, не знаю, первый раз слышу.

– Тренер ЦСКА Сергей Федоров так отозвался об игре СКА. Вертикальный хоккей?

– Может быть.

Но игра была без прокатов, под лозунгом: «Ни пяди земли противнику!». Те, кто понимают хоккей, получили удовольствие, – сказал бывший игрок СКА, бронзовый призер чемпионата СССР Василий Каменев.