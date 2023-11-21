Василий Каменев об игре СКА и ЦСКА: «Понимающее хоккей получили удовольствие – матч уровня плей-офф. Игра под лозунгом: «Ни пяди земли противнику!»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Хоккей

Василий Каменев назвал матч уровня плей-офф встречу СКА и ЦСКА.

СКА выиграл со счетом 2:1 и продлил победную серию до шести матчей.

– Такая серия – это хорошо, но сама игра была очень качественной. Два сильных противника, раздражители друг для друга. Очень понравились обе команды.

– Бывают, хорошие матчи, когда шайб забивается немного?

– Да, конечно, это был матч уровня плей-офф. Без прокатов, то есть никто не перемещался по площадке вхолостую. Вспомните хотя бы первый гол, когда Глотов отличился.

Казалось, ЦСКА выведет шайбу из зоны, но защитник СКА доработал до синей, отнял, отдал пас, и бросок последовал из-под защитника. На каждом метре льда была упорная борьба.

– Вы знаете, что такое игра по системе «Юг-Север»?

– Нет, не знаю, первый раз слышу.

– Тренер ЦСКА Сергей Федоров так отозвался об игре СКА. Вертикальный хоккей?

– Может быть.

Но игра была без прокатов, под лозунгом: «Ни пяди земли противнику!». Те, кто понимают хоккей, получили удовольствие, – сказал бывший игрок СКА, бронзовый призер чемпионата СССР Василий Каменев.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Каменев кончай уже . Понимающие понимают , что если бы ЦСКА работал на льду , как в прошлом году от вашей команды не осталось бы мокрого места . И даже в те редкие минуты , когда ЦСКА вспоминал , что они приехали играть хоккей вы запирались в своей зоне впятером. У меня глаза не на заднице , хоть у меня и нет бронзовой медали . И даже по команде вашей было видно , что вы боитесь ЦСКА. Если Спартак не зассыт до матча , а будут играть в давление с первых минут , как они это умеют делать, то они вас разорвут .
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
urec18@mail.ru
не игра ,а унылое ов но
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий