Толчинский про 6 побед СКА подряд: «Говорили, что ошибки надо убрать, чтобы нарабатывать систему. Нужно время привыкнуть к системе. И вот она дает плоды»

Теги СКА КХЛ Сергей Толчинский Матч ТВ Хоккей

Сергей Толчинский заявил, что система СКА дает плоды.

СКА продлил победную серию до шести матчей, обыграв ЦСКА (2:1).

– С чем вы связываете шестиматчевую победную серию СКА? Что вы нашли?

– То, о чем мы говорили в начале сезона, когда хорошо играли. Но не забивали и пропускали очень обидные голы из‑за каких‑то детских ошибок.

Вот об этом постоянно говорили, что эти ошибки нужно убрать, что надо больше нарабатывать систему. А на это нужно время, чтобы все ребята привыкли к новой системе.

И вот сейчас она уже дает плоды, уже игра выглядит намного целостнее, ошибок почти нет.

– Так ли?

– Естественно, они есть.

Но почти не наблюдаются грубые ошибки, провалы. И с этим тоже связано, что мы начали побеждать серией, – сказал нападающий СКА Сергей Толчинский.

6 комментариев

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Альфа Консалтинг
системненько
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Максим Столбов
Вняли бредням Ротенберга и понеслись.
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sd4fmwrvz8
Этот дурачок тоже заразился системой какой то выдуманной в голове ротена😁
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-1
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mynicipal
Толчинский,если бы ты на площадке партнёров видел и пас давал -тебе бы цены не было
0
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ILICH
убрали ошибки в виде "неправильных" судей и исправили их на правильных
0
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