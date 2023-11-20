Макар, Нюландер и Кросби – звезды недели в НХЛ. Защитник «Колорадо» набрал 8 очков в 3 матчах

НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Третьей звездой назван нападающий « » , записавший в свой актив 7 (5+2) баллов в четырех матчах.

Второй звездой стал форвард « » , который отметился 5 (2+3) очками в двух играх, прошедших в Швеции.

Первой звездой признан защитник « » , набравший 8 (1+7) баллов в трех матчах.