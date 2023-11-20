Макар, Нюландер и Кросби – звезды недели в НХЛ. Защитник «Колорадо» набрал 8 очков в 3 матчах

Теги рейтинги Питтсбург Торонто Колорадо Сидни Кросби НХЛ Вильям Нюландер Кэйл Макар Хоккей

НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Третьей звездой назван нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, записавший в свой актив 7 (5+2) баллов в четырех матчах.

Второй звездой стал форвард «Торонто» Вильям Нюландер, который отметился 5 (2+3) очками в двух играх, прошедших в Швеции.

Первой звездой признан защитник «Колорадо» Кэйл Макар, набравший 8 (1+7) баллов в трех матчах.

1 комментарий

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Пинающий Достоинства
Улыбок тебе, Кэйл Макар
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