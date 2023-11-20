Тренер «Металлурга» Разин про Аршавина на Матче звезд КХЛ: «Приятно будет постоять с одним из немногих, кто добился больших высот в АПЛ – одном из лучших чемпионатов»
Андрей Разин позитивно воспринял работу с Андреем Аршавиным на Матче звезд КХЛ.
Экс-футболисты Андрей Аршавин, Дмитрий Сычев, Александр Мостовой и Роман Широков будут помощниками тренеров сборных дивизионов на Матче звезд КХЛ.
– На днях объявили, что на Матче звезд вы будете работать с Андреем Аршавиным в качестве помощника. Как распределите обязанности?
– Сработаемся.
Мне очень приятно будет постоять с таким классным футболистом, одним из немногих, кто добился больших высот не только в России, но и в Англии, а английский чемпионат – один из самых лучших.
Будет приятно постоять, пофотографироваться, наверное. Почетно, потому что у нас футболистов лучше знают, чем хоккеистов.
Может, и меня будут узнавать побольше после того, как я рядом с ним постою, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
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