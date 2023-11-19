Сорокин одержал 1-ю победу в последних 6 играх, отразив 35 из 39 бросков «Калгари» и 3 буллита из 4 в серии

Илья Сорокин одержал 1-ю победу в последних 6 матчах.

Вратарь « » отразил 35 бросков по своим воротам из 39 в игре регулярного чемпионата с « » (5:4 Б).

Клуб с Лонг-Айленда одержал победу в серии буллитов, прервав серию поражений из 7 матчей. Сорокин отразил 3 броска из 4, пропустив только после первой попытки в исполнении Егора Шаранговича.

При этом россиянин довел серию игр с 3+ пропущенными шайбами до 6 подряд. В 11 играх сезона у него 4 победы при 90,6% сэйвов и коэффициенте надежности 3,32.