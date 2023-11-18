«Металлург» выиграл 7 матчей подряд после серии из 5 поражений
«Металлург» выиграл 7 матчей подряд.
В субботу был обыгран «Барыс» (2:0) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.
Примечательно, что «Металлург» выиграл 7 матчей подряд после серии из 5 поражений.
На данный момент «Металлург» идет первым в Восточной конференции, набрав 46 очков в 33 играх.
Надеюсь Анисимов объяснит решения своих подопечных. Абсолютно непонятные они (решения) сегодня были. Или опять скажет - Ну, да, пропустили, не правильно оценили?
Хорошо, что Дронова сегодня не видно было.
А Разин не зря в интервью сказал про судейство, оно было ужасным.
Про Дронова можно сказать, что косяк у него был в первом периоде, когда клюшку свою подставлять боялся и шайба чудом не влетела в ворота. Ну и Набоков - красавчик, собственно говоря, вратарская позиция как перед началом сезона уже не пугает так сильно! С победой!
Набокова с сухарём....