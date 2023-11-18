«Металлург» выиграл 7 матчей подряд после серии из 5 поражений

Теги Металлург Мг КХЛ Барыс Хоккей

«Металлург» выиграл 7 матчей подряд.

В субботу был обыгран «Барыс» (2:0) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

Примечательно, что «Металлург» выиграл 7 матчей подряд после серии из 5 поражений.

На данный момент «Металлург» идет первым в Восточной конференции, набрав 46 очков в 33 играх.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stepan Moris
С победой Металлург!!! Набокова с сухарем! Красиво, задорно отыграли. Джонсон вообще молорик и забил, и казаху визор набил)))
Надеюсь Анисимов объяснит решения своих подопечных. Абсолютно непонятные они (решения) сегодня были. Или опять скажет - Ну, да, пропустили, не правильно оценили?
Хорошо, что Дронова сегодня не видно было.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Козлов
Ответ Stepan Moris
С победой Металлург!!! Набокова с сухарем! Красиво, задорно отыграли. Джонсон вообще молорик и забил, и казаху визор набил))) Надеюсь Анисимов объяснит решения своих подопечных. Абсолютно непонятные они (решения) сегодня были. Или опять скажет - Ну, да, пропустили, не правильно оценили? Хорошо, что Дронова сегодня не видно было.
Джонсон великолепен последний месяц, очень полезен стал! И заступается, и забивать начал, и катание хорошее, и партнеров начал понимать! Не ожидал от него такого, если честно)
А Разин не зря в интервью сказал про судейство, оно было ужасным.
Про Дронова можно сказать, что косяк у него был в первом периоде, когда клюшку свою подставлять боялся и шайба чудом не влетела в ворота. Ну и Набоков - красавчик, собственно говоря, вратарская позиция как перед началом сезона уже не пугает так сильно! С победой!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
provodchic
Молодцы! С победой! Так держать!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
крок 58
Ответ Stepan Moris
С победой Металлург!!! Набокова с сухарем! Красиво, задорно отыграли. Джонсон вообще молорик и забил, и казаху визор набил))) Надеюсь Анисимов объяснит решения своих подопечных. Абсолютно непонятные они (решения) сегодня были. Или опять скажет - Ну, да, пропустили, не правильно оценили? Хорошо, что Дронова сегодня не видно было.
Дронова не видно))).. Степан, он исправляться начал
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег
Малдчики так держать и дальше!!!!!
Набокова с сухарём....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stepan Moris
Ответ крок 58
Дронова не видно))).. Степан, он исправляться начал
Дак, а кто же против))) Если про защитника, во время матча, ни разу не вспомнил - значит он хорошо отыграл)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий