«Металлург» выиграл 7 матчей подряд.

В субботу был обыгран «Барыс» (2:0) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

Примечательно, что «Металлург» выиграл 7 матчей подряд после серии из 5 поражений.

На данный момент «Металлург» идет первым в Восточной конференции, набрав 46 очков в 33 играх.