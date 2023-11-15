Филатов не верит, что «Торпедо» пройдет дальше 2-го раунда плей-офф: «Есть ограничения в глубине состава и уровне исполнителей. Говорим о разнице в зарплатной ведомости в два раза»

Никита Филатов высказался о перспективах «Торпедо» в сезоне КХЛ.

– Как вы относитесь к привычным разговорам насчет « », что команда пойдет на спад во второй половине сезона, что ничего не покажет в плей-офф?

– Ровно все то же самое говорили в прошлом сезоне. Что у «Торпедо» нет предсезонки, что будет «просадка». Говорили, что много травм из-за плохой подготовки.

Чем все закончилось, я напомню: «Торпедо» прошло «Динамо» и очень достойно выглядело во втором раунде. В этом году все то же самое: начали сборы позже всех, почти не участвовали в предсезонных турнирах и практически не играли с командами КХЛ.

Снова бюджет ограниченный, существенно меньше, чем у шести-семи клубов конференции. Но по сути ничего не меняется: «Торпедо» идет на третьем-четвертом месте на Западе и показывает красивейший хоккей с сумасшедшими комбинациями.

Самое главное, что это та самая команда, которая продолжает открывать молодые таланты.

На ведущих позициях играют 17-18-летние ребята, а 20-летний хоккеист, как недавно отметил Игорь Николаевич Ларионов, уже достаточно опытный.

Аналогов в лиге я не вижу. Если кого-то все эти аргументы не впечатляют, то человек просто не очень разбирается в хоккее.

– А в плей-офф «Торпедо» может превзойти свой прошлогодний результат?

– Если вы меня спросите, верю ли я, что «Торпедо» пройдет дальше второго раунда? То отвечу, что это очень мало вероятно.

Я лично буду переживать и болеть за «Торпедо», но есть банальные ограничения в виде глубины состава и уровня исполнителей.

В НХЛ это возможно, потому что все клубы максимально приближены друг к другу по бюджету.

А здесь мы говорим о разнице в зарплатной ведомости в два раза. Очевидно, в такой ситуации очень тяжело конкурировать.

Для «Торпедо» успехом станет повторение прошлогоднего результата. Выход во второй раунд – это будет прекрасно, – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Никита Филатов.