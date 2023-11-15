Филатов не верит, что «Торпедо» пройдет дальше 2-го раунда плей-офф: «Есть ограничения в глубине состава и уровне исполнителей. Говорим о разнице в зарплатной ведомости в два раза»
Никита Филатов высказался о перспективах «Торпедо» в сезоне КХЛ.
– Как вы относитесь к привычным разговорам насчет «Торпедо», что команда пойдет на спад во второй половине сезона, что ничего не покажет в плей-офф?
– Ровно все то же самое говорили в прошлом сезоне. Что у «Торпедо» нет предсезонки, что будет «просадка». Говорили, что много травм из-за плохой подготовки.
Чем все закончилось, я напомню: «Торпедо» прошло «Динамо» и очень достойно выглядело во втором раунде. В этом году все то же самое: начали сборы позже всех, почти не участвовали в предсезонных турнирах и практически не играли с командами КХЛ.
Снова бюджет ограниченный, существенно меньше, чем у шести-семи клубов конференции. Но по сути ничего не меняется: «Торпедо» идет на третьем-четвертом месте на Западе и показывает красивейший хоккей с сумасшедшими комбинациями.
Самое главное, что это та самая команда, которая продолжает открывать молодые таланты.
На ведущих позициях играют 17-18-летние ребята, а 20-летний хоккеист, как недавно отметил Игорь Николаевич Ларионов, уже достаточно опытный.
Аналогов в лиге я не вижу. Если кого-то все эти аргументы не впечатляют, то человек просто не очень разбирается в хоккее.
– А в плей-офф «Торпедо» может превзойти свой прошлогодний результат?
– Если вы меня спросите, верю ли я, что «Торпедо» пройдет дальше второго раунда? То отвечу, что это очень мало вероятно.
Я лично буду переживать и болеть за «Торпедо», но есть банальные ограничения в виде глубины состава и уровня исполнителей.
В НХЛ это возможно, потому что все клубы максимально приближены друг к другу по бюджету.
А здесь мы говорим о разнице в зарплатной ведомости в два раза. Очевидно, в такой ситуации очень тяжело конкурировать.
Для «Торпедо» успехом станет повторение прошлогоднего результата. Выход во второй раунд – это будет прекрасно, – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Никита Филатов.
ЦСКА имея таких исполнителей, просто мучается на поле. Попробовал сегодня посмотреть из матч с Амуром, это просто ужас. Да я скорее всего понимаю, что Армейцы в плей офф соберутся и пройдут скорее всего дальше Торпедо, но смотреть буду именно Торпедо, и болеть за них, за Спартак и за все команды, которые играют интересно и современно
С маленькими платежками показывают содержательный и искрометный хоккей.
Нейтральный болельщик просто не может не симпатизировать им.
Ладу я посмотрел несколько матчей в этой году, играют не плохо, но ничего особенного. Но в любом случае я очень рад за Тольятти.
Лично мне охото видеть хоккей, как спортивное шоу. Этим меня и привлекают игры НХЛ. Жесткий, динамичный, яркий хоккей. Да не супер комбинационный, но лучше так, чем 70% команд КХЛ.