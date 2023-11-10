Конюшков о встрече с вокалисткой «Моя Мишель»: «Приятная девушка. Изначально расценивалось как шутка, оказалось, что мы правда можем увидеться»

Теги Торпедо КХЛ Богдан Конюшков Хоккей

Богдан Конюшков поделился эмоциями о встрече с солисткой «Моя Мишель».

Защитник «Торпедо» ранее встретился с вокалисткой группы «Моя Мишель» Татьяной Ткачук.

– Я застеснялся на всех видео. Она приятная девушка. Здорово, что удалось встретиться.

Спасибо нашим ребятам из клуба, которые связались с представителями Тани (Ткачук) и организовали встречу. 

Все изначально расценивалось как шутка, а оказалось, что мы и правда можем с ней увидеться. Думаю, зрители и болельщики оценили видео с нашей встречи.

– Чем зацепила песня «Зима в сердце»?

– Она поднимает настроение. Думаю, все видели видео с раскатки, где я пою ее.

Некоторые даже писали, что в какие-то периоды в жизни не хватало хороших эмоций, а это видео их заставляло улыбнуться.

Я понял, что эта тема понравилась болельщикам, они кайфуют. Поэтому решил поставить ее на гол после того, как она завирусилась.

– Татьяна тебя распиарила как перспективного холостого парня. Много болельщиц после этого написали? Сколько подписчиков вообще пришло?

– На самом деле нет. А подписчиков даже не считал, но значительно прибавилось.

Было приятно после ее слов, но я ни в коем случае не нарывался на них. Мы с ней просто встретились, а дальше инициатива записывать сторис была уже от нее.

– Как часто поешь эту песню в караоке?

– Ни разу. Да я ее даже просто не слушаю, да и в раздевалке она звучит не так часто, – сказал защитник «Торпедо» Богдан Конюшков в интервью Sports.ru.

У хоккея теперь своя «Знаешь ли ты» – это кавер «Зимы в сердце» от группы «Моя Мишель»

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