«Вашингтон» поместил Манту в список травмированных. Обе-Кюбель вызван из АХЛ

Теги травмы Вашингтон НХЛ Энтони Манта Ник Дауд Николя Обе-Кюбель Хантер Шеппард Хоккей

Николя Обе-Кюбель переведен в основной состав «Вашингтона».

«Кэпиталс» сделали несколько изменений в составе команды.

Нападающий Энтони Манта помещен в список травмированных. Форвард получил повреждение в игре против «Флориды» (3:4 ОТ). Манта набрал 4 (3+1) очка в 10 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Из фарм-клуба «Вашингтон» вызвал форварда Николя Обе-Кюбеля. Он отметился 3 (1+2) баллами в 11 играх за «Херши» в чемпионате АХЛ.

Также «Вашингтон» перевел голкипера Хантера Шеппарда в основной состав из АХЛ. Кроме того, нападающий Ник Дауд выведен из списка травмированных.

2 комментария

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ZlomSpb
блин, реально дом инвалидов и пенсионеров...
+6
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+6
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raspisanie77
Ну всех уже вызвали, кроме Миро...
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0
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