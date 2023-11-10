«Вашингтон» поместил Манту в список травмированных. Обе-Кюбель вызван из АХЛ
Николя Обе-Кюбель переведен в основной состав «Вашингтона».
«Кэпиталс» сделали несколько изменений в составе команды.
Нападающий Энтони Манта помещен в список травмированных. Форвард получил повреждение в игре против «Флориды» (3:4 ОТ). Манта набрал 4 (3+1) очка в 10 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Из фарм-клуба «Вашингтон» вызвал форварда Николя Обе-Кюбеля. Он отметился 3 (1+2) баллами в 11 играх за «Херши» в чемпионате АХЛ.
Также «Вашингтон» перевел голкипера Хантера Шеппарда в основной состав из АХЛ. Кроме того, нападающий Ник Дауд выведен из списка травмированных.
2 комментария