«Вашингтон» поместил Манту в список травмированных. Обе-Кюбель вызван из АХЛ

Николя Обе-Кюбель переведен в основной состав «Вашингтона».

«Кэпиталс» сделали несколько изменений в составе команды.

Нападающий Энтони Манта помещен в список травмированных. Форвард получил повреждение в игре против «Флориды» (3:4 ОТ). Манта набрал 4 (3+1) очка в 10 матчах регулярного чемпионата .

Из фарм-клуба « » вызвал форварда Николя Обе-Кюбеля. Он отметился 3 (1+2) баллами в 11 играх за «Херши» в чемпионате АХЛ.

Также « » перевел голкипера Хантера Шеппарда в основной состав из АХЛ. Кроме того, нападающий выведен из списка травмированных.