Экс-директор «Адмирала» Аверкин: «Серебряков всем своим видом показывал, что не хочет играть за клуб. Головой он уже был в СКА»
Вадим Аверкин рассказал о подробностях перехода Никиты Серебрякова в СКА.
– Действительно Никита Серебряков с начала чемпионата сидел чуть ли не на чемоданах и просил обмена в СКА?
– Не хотелось бы выносить сор из избы, но после поездки в сборную Никита действительно просил обмена.
Я надеялся, что он отыграет сезон в «Адмирале» и на следующий год уедет куда пожелает. Но так не получилось.
– На команду действовало его настроение?
– Естественно, это все отвлекало. «Адмирал» лишился основного вратаря.
Но по-другому быть и не могло – насильно мил не будешь. Никита всем своим видом и всеми действиями показывал, что хочет уйти и не хочет играть за «Адмирал».
Если бы он задержался в команде, то вряд ли бы принес пользу. Головой он уже был в СКА, – сказал бывший спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин.
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