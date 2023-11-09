Экс-директор «Адмирала» Аверкин: «Серебряков всем своим видом показывал, что не хочет играть за клуб. Головой он уже был в СКА»

Теги СКА Вадим Аверкин КХЛ Никита Серебряков Адмирал Хоккей

Вадим Аверкин рассказал о подробностях перехода Никиты Серебрякова в СКА.

– Действительно Никита Серебряков с начала чемпионата сидел чуть ли не на чемоданах и просил обмена в СКА?

– Не хотелось бы выносить сор из избы, но после поездки в сборную Никита действительно просил обмена.

Я надеялся, что он отыграет сезон в «Адмирале» и на следующий год уедет куда пожелает. Но так не получилось.

– На команду действовало его настроение?

– Естественно, это все отвлекало. «Адмирал» лишился основного вратаря.

Но по-другому быть и не могло – насильно мил не будешь. Никита всем своим видом и всеми действиями показывал, что хочет уйти и не хочет играть за «Адмирал».

Если бы он задержался в команде, то вряд ли бы принес пользу. Головой он уже был в СКА, – сказал бывший спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин.

5 комментариев

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Ильмир Зайнапов
Главное чтоб после этого сезона, не получилось так, что он ни кому не нужен
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Максим Столбов
Теперь его жопа отвечает за глупость головы.
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Михаил Качалов
Всё понятно после сборной где Никита побеседовал как бы с тренером сборной страны либо со мной или никак плюс деньжат не своих конечно вот паренёк и поплыл но я ему не завидую скоро будет Фарм, а дальше судьба злодейка, как фишка ляжет
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Lanc
Скоро наверно выступит Ротенберг и заявит, что это пример того, как сильно рвутся игроки перейти тренироваться к нему, чтобы постичь систему.
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T0ughguy
Ответ Максим Столбов
Теперь его жопа отвечает за глупость головы.
У него не Бабаев случаем агент?
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