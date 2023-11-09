Экс-директор «Адмирала» Аверкин: «Серебряков всем своим видом показывал, что не хочет играть за клуб. Головой он уже был в СКА»

Вадим Аверкин рассказал о подробностях перехода Никиты Серебрякова в СКА.

– Действительно Никита Серебряков с начала чемпионата сидел чуть ли не на чемоданах и просил обмена в СКА?

– Не хотелось бы выносить сор из избы, но после поездки в сборную Никита действительно просил обмена.

Я надеялся, что он отыграет сезон в «Адмирале» и на следующий год уедет куда пожелает. Но так не получилось.

– На команду действовало его настроение?

– Естественно, это все отвлекало. «Адмирал» лишился основного вратаря.

Но по-другому быть и не могло – насильно мил не будешь. Никита всем своим видом и всеми действиями показывал, что хочет уйти и не хочет играть за «Адмирал».

Если бы он задержался в команде, то вряд ли бы принес пользу. Головой он уже был в , – сказал бывший спортивный директор « » Вадим Аверкин.