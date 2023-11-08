«Барыс» подписал контракт с Апальковым до конца сезона. Форвард набрал 11+11 в 16 играх за «Сарыарку»

Даниил Апальков продолжит карьеру в системе «Барыса».

Соглашение клуба с форвардом носит двусторонний характер и рассчитано до 30 апреля 2024 года.

«Апальков хоть и пропустил сезон, но не растерял свое мастерство. Все в порядке у него и с характером. Даниил прилично проявил себя в чемпионате Казахстана, и мы решили просмотреть его в системе нашего клуба», – сказал генеральный менеджер « » Олег Болякин.

31-летний нападающий, пропустивший сезон-2022/23, набрал 22 (11+11) очка в 16 матчах текущего чемпионата за «Сарыарку».

Ранее он играл в Фонбет Чемпионате КХЛ. В 447 матчах в регулярных чемпионатах за «Металлург», «Локомотив», «Динамо» и «Сочи» он набрал 181 (74+107) очко. В 69 играх плей-офф добавил еще 19 (11+8) баллов.

Минувшим летом рассказал, что у него были проблемы с игровой зависимостью.