Мухамадуллин и Гущин набрали по 0+2 в матче за фарм «Сан-Хосе» в АХЛ. У них по 3 очка в 3 играх сезона

Шакир Мухамадуллин и Даниил Гущин набрали по 0+2 в матче за фарм «Сан-Хосе».

Россияне отличились в игре регулярного чемпионата с «Хендерсоном» (4:5).

В активе 21-летнего защитника « » стало 3 (1+2) очка в 3 играх сезона. У 21-летнего – 3 (0+3) балла в 3 играх.

Форвард «Силвер Найтс» в этом матче остался без очков. В 3 играх сезона у него тоже 3 (1+2) балла.

Его партнер – защитник Даниил Чайка – сегодня отметился первым очком в сезоне за результативную передачу.