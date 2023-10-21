Мухамадуллин и Гущин набрали по 0+2 в матче за фарм «Сан-Хосе» в АХЛ. У них по 3 очка в 3 играх сезона
Шакир Мухамадуллин и Даниил Гущин набрали по 0+2 в матче за фарм «Сан-Хосе».
Россияне отличились в игре регулярного чемпионата АХЛ с «Хендерсоном» (4:5).
В активе 21-летнего защитника «Барракуды» Мухамадуллина стало 3 (1+2) очка в 3 играх сезона. У 21-летнего Гущина – 3 (0+3) балла в 3 играх.
Форвард «Силвер Найтс» Григорий Денисенко в этом матче остался без очков. В 3 играх сезона у него тоже 3 (1+2) балла.
Его партнер – защитник Даниил Чайка – сегодня отметился первым очком в сезоне за результативную передачу.
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