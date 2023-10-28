Шуми Бабаев: «Авангард» хочет вернуть Чинахова в аренду, но переговоров с «Коламбусом» не ведется»

Теги Авангард Коламбус Шуми Бабаев НХЛ АХЛ КХЛ Кливленд ТАСС Егор Чинахов Хоккей

Шуми Бабаев высказался о возможном возвращении Егора Чинахова в «Авангард».

Ранее появилась информация, что омский клуб хочет взять форварда в аренду у «Коламбуса» до конца сезона.

«Да, «Авангард» хочет вернуть в аренду Чинахова, однако переговоров с «Коламбусом» не ведется.

Но вообще все клубы хотят вернуть своих воспитанников», – сказал агент игрока Шуми Бабаев.

22-летний игрок пропустил начало сезона НХЛ из-за травмы спины. 25 октября «Коламбус» вывел его из списка травмированных и отправил в АХЛ.

Егор Чинахов играл за «Авангард» в сезоне-2020/21. Вместе с клубом он стал обладателем Кубка Гагарина-2021.

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6 комментариев

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Свежая цыганщина от слова хочет
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Cbj Fan
Егор был бы в основе не быть травмы. Зачем возвращать? Наверно придут травмы, будут обмены, кроме того Егор хороший игрок, не вижу довода возвращать.
+6
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+5
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Bdv68
А о чём эта новость¿
Об Авгаргарде, об агенте, о возможности перехода игрока¿
+3
0
+3
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sam76
фсё.......отыграл
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Фёдор Кузнецов
Мне кажется сейчас у Коламбуса такой состав, что Егор может побороться за основу, там максимум 4-5 безоговорочно основных игроков, которые сильнее Егора и которых не тронут
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Василий73
Вот и весь агент …,а когда уезжал - горы золотые обещал . Трепло вообщем
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