Шуми Бабаев: «Авангард» хочет вернуть Чинахова в аренду, но переговоров с «Коламбусом» не ведется»

Шуми Бабаев высказался о возможном возвращении Егора Чинахова в «Авангард».

Ранее появилась информация, что омский клуб хочет взять форварда в аренду у «Коламбуса» до конца сезона.

«Да, «Авангард» хочет вернуть в аренду Чинахова, однако переговоров с «Коламбусом» не ведется.

Но вообще все клубы хотят вернуть своих воспитанников», – сказал агент игрока Шуми Бабаев.

22-летний игрок пропустил начало сезона НХЛ из-за травмы спины. 25 октября «Коламбус» вывел его из списка травмированных и отправил в АХЛ.

Егор Чинахов играл за «Авангард» в сезоне-2020/21. Вместе с клубом он стал обладателем Кубка Гагарина-2021.