Штурм о 10 поражениях «Сан-Хосе» на старте: «Ниже падать уже некуда. Единственный позитивный момент в этой ситуации»
Форвард «Сан-Хосе» Нико Штурм высказался о неудачном старте команды в сезоне НХЛ.
«Шаркс» проиграли 10 матчей подряд и занимают последнее место в общей таблице лиги с 1 очком.
Вчера клуб проиграл «Ванкуверу» (1:10). Поражение стало самым крупным в истории клуба в домашних матчах.
«Я раньше никогда не был в такой ситуации. И не думаю, что кто-то из нас был, если честно. Хорошо то, что ниже падать уже некуда.
Полагаю, что это единственный позитивный момент в этой ситуации», – сказал Штурм.
Отметим, что 28-летний немецкий нападающий не набрал в этих 10 матчах ни одного очка при показателе полезности «минус 9».
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