Штурм о 10 поражениях «Сан-Хосе» на старте: «Ниже падать уже некуда. Единственный позитивный момент в этой ситуации»

Теги Сан-Хосе НХЛ Нико Штурм Хоккей

Форвард «Сан-Хосе» Нико Штурм высказался о неудачном старте команды в сезоне НХЛ.

«Шаркс» проиграли 10 матчей подряд и занимают последнее место в общей таблице лиги с 1 очком. 

Вчера клуб проиграл «Ванкуверу» (1:10). Поражение стало самым крупным в истории клуба в домашних матчах. 

«Я раньше никогда не был в такой ситуации. И не думаю, что кто-то из нас был, если честно. Хорошо то, что ниже падать уже некуда. 

Полагаю, что это единственный позитивный момент в этой ситуации», – сказал Штурм.  

Отметим, что 28-летний немецкий нападающий не набрал в этих 10 матчах ни одного очка при показателе полезности «минус 9». 

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1 комментарий

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Илья Цветков
Со Штурмом можно поспорить. Тут есть вероятность стать худшей командой в истории.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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