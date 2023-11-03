Сергей Толчинский: «СКА всегда лучше, полностью переигрывали «Сочи» и «Ак Барс». Но возникают какие-то индивидуальные ошибки, за которые сразу наказывают»
Форвард СКА Сергей Толчинский оценил серию из трех поражений подряд.
– СКА проиграл третий раз подряд. Команда не впадает в эмоциональную яму?
– Пока трудно сказать.
Если брать игры с «Сочи» и «Ак Барсом», мы полностью переигрывали соперника, в который раз уже это говорим, но реально переиграли по моментам и по броскам.
Мы всегда лучше, но возникают какие-то индивидуальные ошибки, за которые нас сразу наказывают.
Здесь [с «Авангардом»] тоже провалили чуть начало, но играли в принципе хорошо.
Надо разобрать ошибки, искать позитив и отталкиваться от него, – сказал нападающий СКА Сергей Толчинский.
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