Сергей Толчинский: «СКА всегда лучше, полностью переигрывали «Сочи» и «Ак Барс». Но возникают какие-то индивидуальные ошибки, за которые сразу наказывают»

Теги СКА КХЛ Сергей Толчинский Хоккей

Форвард СКА Сергей Толчинский оценил серию из трех поражений подряд.

– СКА проиграл третий раз подряд. Команда не впадает в эмоциональную яму?

– Пока трудно сказать.

Если брать игры с «Сочи» и «Ак Барсом», мы полностью переигрывали соперника, в который раз уже это говорим, но реально переиграли по моментам и по броскам.

Мы всегда лучше, но возникают какие-то индивидуальные ошибки, за которые нас сразу наказывают.

Здесь [с «Авангардом»] тоже провалили чуть начало, но играли в принципе хорошо.

Надо разобрать ошибки, искать позитив и отталкиваться от него, – сказал нападающий СКА Сергей Толчинский.

5 комментариев

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Machine Head
Все под дудку главного тренера поют. Как для школьников домашнее задание выполняют. А с чего вы лучшие ? Вас Авангард разорвал , как бумагу. Ак барс вам даже пернуть не дал. В 14 матчах обосраться и говорит что вы лучшие. А я думаю, что вы дрова . Бггг.
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Иван Шаров
Тогда получается, что не лучше, если проигрываете...
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Dragon10
Выскажу удивление и уважение юристам СКА. Как они умудряются составить контракты с игроками так, что они вынуждены повторять слова йозика в интервью и вылизывать его? Никто ведь даже не пытается высказать своё мнение
+2
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Сергей Орлов
Похоже, зараза Ромы распространяется воздушно-капельным путём.
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вован63
Результат на табло!
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