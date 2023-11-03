Сергей Толчинский: «СКА всегда лучше, полностью переигрывали «Сочи» и «Ак Барс». Но возникают какие-то индивидуальные ошибки, за которые сразу наказывают»

Форвард СКА Сергей Толчинский оценил серию из трех поражений подряд.

– СКА проиграл третий раз подряд. Команда не впадает в эмоциональную яму?

– Пока трудно сказать.

Если брать игры с «Сочи» и «Ак Барсом», мы полностью переигрывали соперника, в который раз уже это говорим, но реально переиграли по моментам и по броскам.

Мы всегда лучше, но возникают какие-то индивидуальные ошибки, за которые нас сразу наказывают.

Здесь [с «Авангардом»] тоже провалили чуть начало, но играли в принципе хорошо.

Надо разобрать ошибки, искать позитив и отталкиваться от него, – сказал нападающий СКА Сергей Толчинский.