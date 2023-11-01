«Оттава» уволила генменеджера Дориона. НХЛ аннулировала выбор клуба в первом раунде драфта

Теги Оттава НХЛ отставки Пьер Дорион Хоккей

«Оттава» отправила в отставку генерального менеджера клуба.

Руководство канадского клуба уволило Пьера Дориона с поста генерального менеджера клуба.

Поводом для такого решения стало аннулирование выбора клуба в первом раунде одного из трех ближайших драфтов.

Напомним, что НХЛ лишила «Оттаву» выбора в первом раунде в одном из трех ближайших драфтов – 2024, 2025 или 2026 года.

Такое решение НХЛ приняла на основе роли «Оттавы» в обмене нападающего Евгения Дадонова в «Вегас» в июле 2021 года, а также впоследствии признанном недействительном обмене российского форварда из «Вегаса» в «Анахайм» в марте 2022 года.

Пьер Дорион являлся генеральным менеджером «Сенаторс» с сезона-2016/17.

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gord Lane
Правильно, а то создал конкурентоспособный клуб, который видите ли хочет попасть в ПО. Нам на Востоке такие не нужны.
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nupor
Ответ iluvatar
Несмотря на потерю пика, это очень странное решение.
Провернул аферу которая привела к потере пика в 1 раунде. Это ли ни повод к увольнению?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
iluvatar
Несмотря на потерю пика, это очень странное решение.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
2hsjck49rf
Ответ nupor
Провернул аферу которая привела к потере пика в 1 раунде. Это ли ни повод к увольнению?
Для несведущих объясните пожалуйста в чем афера была? Без сарказма
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nupor
Ответ 2hsjck49rf
Для несведущих объясните пожалуйста в чем афера была? Без сарказма
Ну умышлено или не умышленно, но тем не менее, обменял Дадонова в клуб который, он вписал в черный список куда он не хочет быть обменян. И всем сказал что Дадонов его об этом не известил. Позже оказалось что известил как положено, с учетом такой опции по контракту.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Crocus34
Ответ Андрей Корбут
ахахахах неудачники
🤡😀
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий