«Оттава» уволила генменеджера Дориона. НХЛ аннулировала выбор клуба в первом раунде драфта

«Оттава» отправила в отставку генерального менеджера клуба.

Руководство канадского клуба уволило с поста генерального менеджера клуба.

Поводом для такого решения стало аннулирование выбора клуба в первом раунде одного из трех ближайших драфтов.

Напомним, что лишила «Оттаву» выбора в первом раунде в одном из трех ближайших драфтов – 2024, 2025 или 2026 года.

Такое решение НХЛ приняла на основе роли «Оттавы» в обмене нападающего Евгения Дадонова в «Вегас» в июле 2021 года, а также впоследствии признанном недействительном обмене российского форварда из «Вегаса» в «Анахайм» в марте 2022 года.

Пьер Дорион являлся генеральным менеджером «Сенаторс» с сезона-2016/17.