Николай Заварухин: «Автомобилист» мало забивает. Нужны черновые, грязные голы, которые меняют исход матча, гонят команду вперед. Таких шайб нам не хватает»

Николай Заварухин высказался после матча против «Северстали» (2:4).

«Мы плохо начали, соперник был быстрее нас. Воспользовался своими моментами, забил свои голы.

Мы имели моменты: выходы два в один, три в два. Надо ответственно относиться к таким моментам, реализовывать их, вкладывать душу. Нужно больше работать на команду – это самое главное.

У нас уже через день игра, будем готовиться к ней. Возьмем лучшее с этой игры, сделаем работу над ошибками. Настроим ребят на домашнюю серию.

Плохая результативность? В этом году – да. Забиваем мало. Не скрою. Стараемся работать над этим на тренировках, где-то не идет. Поэтому нужны, так сказать, черновые, грязные голы. Голы, которые меняют исход матча, гонят команду вперед. Таких голов нам не хватает», – сказал главный тренер «Автомобилиста» .

«Автомобилист» проиграл 5 из 6 последних матчей