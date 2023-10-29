Николай Заварухин: «Автомобилист» мало забивает. Нужны черновые, грязные голы, которые меняют исход матча, гонят команду вперед. Таких шайб нам не хватает»

Теги Северсталь Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Хоккей

Николай Заварухин высказался после матча против «Северстали» (2:4).

«Мы плохо начали, соперник был быстрее нас. Воспользовался своими моментами, забил свои голы.

Мы имели моменты: выходы два в один, три в два. Надо ответственно относиться к таким моментам, реализовывать их, вкладывать душу. Нужно больше работать на команду – это самое главное.

У нас уже через день игра, будем готовиться к ней. Возьмем лучшее с этой игры, сделаем работу над ошибками. Настроим ребят на домашнюю серию.

Плохая результативность? В этом году – да. Забиваем мало. Не скрою. Стараемся работать над этим на тренировках, где-то не идет. Поэтому нужны, так сказать, черновые, грязные голы. Голы, которые меняют исход матча, гонят команду вперед. Таких голов нам не хватает», – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

«Автомобилист» проиграл 5 из 6 последних матчей

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1 комментарий

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oldgordon
Слова Заварухина можно сравнить с оправданием нерадивого ученика, получившего двойку и обещавшего выучить урок. Никаких выводов после поражения от Торпедо не сделано, всё под копирку. Неоправданные удаления, особенно в решающие моменты. Позиционные ошибки защитников, очень показателен третий гол от Коростелева. Такое впечатление, что игроки на площадке отрабатывают повинность, особого желания играть не видно, о проявлении характера и говорить не приходится. Может быть был прав Шевченко, когда говорил, что отсутствует взаимопонимание между главным тренером и игроками.
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