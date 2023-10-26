«У ЦСКА не было 5 удалений, было наполовину меньше. Скажу так, чтобы не подвергать себя санкциям, #####, Евросоюза». Федоров о матче с «Амуром»

Сергей Федоров не согласен с решениями судей матча с «Амуром».

ЦСКА обыграл « » по буллитам (3:2) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Всегда радует, когда команда добивается результата, преодолевая себя. Сложно складывается этот выезд для нас, поэтому важная победа. Неплохая начинка, но видно, что в конце подустали.

Удаления – лишние элементы для нас в таком турне. Послезавтра у нас четвертая игра [на выезде], в Новосибирске. Рад, что выстояли и проявили мастерство на буллитах.

– Сегодня у вас было пять удалений. С чем вы это связываете? Усталость, потеря концентрации?

– Извините, но у нас не было сегодня пять удалений. Было наполовину меньше. Я вот так скажу, чтобы не подвергать себя санкциям, ##### (блин), Евросоюза, – сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.