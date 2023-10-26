«У ЦСКА не было 5 удалений, было наполовину меньше. Скажу так, чтобы не подвергать себя санкциям, #####, Евросоюза». Федоров о матче с «Амуром»

Теги ЦСКА Амур судьи Сергей Федоров КХЛ брань контент Хоккей

Сергей Федоров не согласен с решениями судей матча с «Амуром».

ЦСКА обыграл «Амур» по буллитам (3:2) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Всегда радует, когда команда добивается результата, преодолевая себя. Сложно складывается этот выезд для нас, поэтому важная победа. Неплохая начинка, но видно, что в конце подустали.

Удаления – лишние элементы для нас в таком турне. Послезавтра у нас четвертая игра [на выезде], в Новосибирске. Рад, что выстояли и проявили мастерство на буллитах.

– Сегодня у вас было пять удалений. С чем вы это связываете? Усталость, потеря концентрации?

– Извините, но у нас не было сегодня пять удалений. Было наполовину меньше. Я вот так скажу, чтобы не подвергать себя санкциям, ##### (блин), Евросоюза, – сказал тренер ЦСКА на послематчевой пресс-конференции.

19 комментариев

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закрыт по беспределу
Весьма нестандартный "блин"... Из четырëх-то букв.
+16
0
+16
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Алексей Иванов
Причем тут Евросоюз?
+14
-1
+13
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Габорик
А ##### (зачем) это выносить в заголовок? :)
+12
-2
+10
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Сергей Вятич
Ответ гилберт
Ненужных кому?
Репутациям профессиональных судей.
+5
0
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Сергей Вятич
Ответ Габорик
А ##### (зачем) это выносить в заголовок? :)
Для кликбейтного заголовка).
+4
0
+4
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Мозаика слов
Ответ на вопрос об удалениях сумбурный, на эмоциях и не очень понятен про Евросоюз. Это к чему? Нервничает Фёдоров. Что то его сильно беспокоит видимо.
+4
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Sòlo una Victoria
Ответ вован63
ЦСКА никакой,Федоров кукла на мостике,а вот Гамзин молодчик.
Цска главный фаворит кубка Гагарина
+6
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norg
Да Федоров-то быдлос )
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Cever
Плотникова - главного по дурацким удалениям, на лавку пока не поймёт, что косячить НЕЛЬЗЯ, вслед за трусливым слабаком Окуловым. Надеюсь Окулов своей вылизинной до блеска нашими глупыми коментаторами пятой точкой поймёт, что его место не в КХЛ, а в ЖХЛ.
И Нестерова на лавку - заколебал уже привозить и портить большинство.
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АРТУР АЛИЕВ
Ответ закрыт по беспределу
Весьма нестандартный "блин"... Из четырëх-то букв.
Первый ##### комом
+1
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Sòlo una Victoria
не в поддержку Федорова, но я смотрел матч, там действительно были 2 ненужных удаления
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Dima Mitrofanov
цска третие периуды всегда здают,сил не хватает полностью на игру,как начинают выигрывать,нвчинают удалятся
0
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User User
Г. Т. Амура уже не пишет оправдания про свою команду, видать уже надоело, да и не верят
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гилберт
Ответ Sòlo una Victoria
не в поддержку Федорова, но я смотрел матч, там действительно были 2 ненужных удаления
Ненужных кому?
+1
-1
0
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Skipper
Ответ Александр Серов
нервничает Федя ,под задницу коленом могут дать за результаты
Ага, в ЦСКА только и думают о том, как бы своими собственными руками задушить курицу, несущую золотые яйца.
+2
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