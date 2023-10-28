Самсонов о старте сезона: «Чувствую себя дерьмово. Я знаю, что могу играть лучше, чем в последних матчах. Ребята спасли мою задницу в игре с «Тампой»

Теги Торонто Тампа-Бэй НХЛ Илья Самсонов Джозеф Уолл контент Хоккей

Илья Самсонов очень расстроен своими последними играми за «Торонто».

В 4 матчах в текущем сезоне НХЛ он отразил только 83,1% бросков при коэффициенте надежности 4,34. 

Россиянин не появлялся на льду после замены в матче с «Тампой» (4:3 ОТ), где пропустил 3 шайбы после 4 бросков. Вышедший на замену Джозеф Уолл отразил все 29 бросков и одержал победу. 

В следующих играх с «Вашингтоном» (4:1) и «Далласом» (4:1) он выходил в старте «Лифс». 

«Если я скажу, что чувствую себя прекрасно, то это будет неправдой. Я чувствую себя дерьмово. Но это часть жизни. Я буду бороться. Я знаю, что могу играть лучше, чем в последних матчах. 

Ребята спасли мою задницу в игре с «Тампой». Мы победили. Я был благодарен всем за это. Нам всем нужно радоваться, что Уолл так здорово отыграл в трех матчах. Это важно для нашей команды. Для нас это конкуренция, мы оба готовы подталкивать друг друга. 

Эта команда – моя вторая семья. Моя первая семья сейчас дома, и там все тоже грустят из-за меня. Все настроены позитивно, но я знаю, как тяжело моей семье смотреть на это. Иногда такое случается в жизни. Трудный момент, но я разберусь с этим», – сказал Самсонов

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