Самсонов пропустил 3 шайбы после 4 бросков «Тампы» в 1-м периоде и был заменен. Уолл сделал 29 сэйвов и одержал победу

Илья Самсонов пропустил 3 шайбы после 4 бросков «Тампы».

Российский вратарь « » был заменен в первом периоде матча с «Лайтнинг» (3:4 ОТ) в регулярном чемпионате .

отразил только 1 бросок из 4. После 3-й пропущенной шайбы он уступил место в воротах .

Сменщик Ильи отразил все 29 бросков по своим воротам и одержал 1-ю победу в сезоне.

В 4 матчах сезона у Самсонова 14 пропущенных шайб при 83,1% сэйвов и коэффициенте надежности 4,34.

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