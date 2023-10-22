Самсонов пропустил 3 шайбы после 4 бросков «Тампы» в 1-м периоде и был заменен. Уолл сделал 29 сэйвов и одержал победу

Теги Торонто Тампа-Бэй НХЛ Илья Самсонов Джозеф Уолл Хоккей

Илья Самсонов пропустил 3 шайбы после 4 бросков «Тампы».

Российский вратарь «Торонто» был заменен в первом периоде матча с «Лайтнинг» (3:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ

Самсонов отразил только 1 бросок из 4. После 3-й пропущенной шайбы он уступил место в воротах Джозефу Уоллу

Сменщик Ильи отразил все 29 бросков по своим воротам и одержал 1-ю победу в сезоне. 

В 4 матчах сезона у Самсонова 14 пропущенных шайб при 83,1% сэйвов и коэффициенте надежности 4,34.

Самсонов о голевых бросках «Флориды»: «Не видел ни первого, ни второго. Может быть, мне нужны очки»

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