Козырев о 3:4 от «Локомотива»: «Во втором и третьем периодах у нас было преимущество. Могли сравнять счет, но не хватило хладнокровия в концовке»

Теги Локомотив Северсталь Андрей Козырев КХЛ Хоккей

Андрей Козырев высказался после поражения от «Локомотива» (3:4).

– Начало было за «Локомотивом». У нас было много неточностей, из-за этого игра расклеилась.

Потом, во втором и третьем периодах у нас было преимущество. Мы могли сравнять счет, но у нас не хватило хладнокровия в концовке.

– Почему пропустили сегодня в большинстве?

– Да, получилось так, что должны были забивать, а сами пропустили. Чтобы точно вам сказать, мне нужно посмотреть видео. Сейчас не готов разобрать детально, что там произошло.

Потеряли шайбу при выходе из зоны, бросок и мы пропустили гол, – сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

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2 комментария

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цэсемьэр
ещё один с преимуществом😆
с вами играли по счету, где-то расслабились и поэтому у Северстали появились шансы.
но после третьей шайбы все встало на свои места
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pizzatcarizza
Нуууу преимуществом назвать это язык не повернется, однако команда заиграла действительно лучше. Были моменты и шансы, но все же Локомотив обыграл нас по делу. Первые периоды пока проваливаем потом набираем, но все же пора и самим начинать матчи , ведя в счете
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