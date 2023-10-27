Козырев о 3:4 от «Локомотива»: «Во втором и третьем периодах у нас было преимущество. Могли сравнять счет, но не хватило хладнокровия в концовке»

Андрей Козырев высказался после поражения от «Локомотива» (3:4).

– Начало было за « ». У нас было много неточностей, из-за этого игра расклеилась.

Потом, во втором и третьем периодах у нас было преимущество. Мы могли сравнять счет, но у нас не хватило хладнокровия в концовке.

– Почему пропустили сегодня в большинстве?

– Да, получилось так, что должны были забивать, а сами пропустили. Чтобы точно вам сказать, мне нужно посмотреть видео. Сейчас не готов разобрать детально, что там произошло.

Потеряли шайбу при выходе из зоны, бросок и мы пропустили гол, – сказал главный тренер « » .