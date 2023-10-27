Козырев о 3:4 от «Локомотива»: «Во втором и третьем периодах у нас было преимущество. Могли сравнять счет, но не хватило хладнокровия в концовке»
Андрей Козырев высказался после поражения от «Локомотива» (3:4).
– Начало было за «Локомотивом». У нас было много неточностей, из-за этого игра расклеилась.
Потом, во втором и третьем периодах у нас было преимущество. Мы могли сравнять счет, но у нас не хватило хладнокровия в концовке.
– Почему пропустили сегодня в большинстве?
– Да, получилось так, что должны были забивать, а сами пропустили. Чтобы точно вам сказать, мне нужно посмотреть видео. Сейчас не готов разобрать детально, что там произошло.
Потеряли шайбу при выходе из зоны, бросок и мы пропустили гол, – сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.
с вами играли по счету, где-то расслабились и поэтому у Северстали появились шансы.
но после третьей шайбы все встало на свои места