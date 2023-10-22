«Ак Барс» забил ЦСКА после ошибки Федотова. Голкипер вышел из ворот, развернулся спиной и сделал неточный пас – Галимов забил в пустые ворота
«Ак Барс» забил гол после неточной передачи Ивана Федотова.
«Ак Барс» обыграл ЦСКА (4:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
За 14 секунд до завершения третьего периода нападающий казанской команды Артем Галимов отправил четвертую шайбу в ворота ЦСКА.
Перед голом голкипер Иван Федотов вышел из ворот к кругу вбрасывания, повернулся спиной к площадке и сделал передачу с отскоком от борта – она оказалась неточной, после чего форвард «Ак Барса» забил гол в пустые ворота.
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