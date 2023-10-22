«Ак Барс» забил ЦСКА после ошибки Федотова. Голкипер вышел из ворот, развернулся спиной и сделал неточный пас – Галимов забил в пустые ворота

Теги Ак Барс ЦСКА видео КХЛ Иван Федотов Артем Галимов Хоккей

«Ак Барс» забил гол после неточной передачи Ивана Федотова.

«Ак Барс» обыграл ЦСКА (4:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

За 14 секунд до завершения третьего периода нападающий казанской команды Артем Галимов отправил четвертую шайбу в ворота ЦСКА.

Перед голом голкипер Иван Федотов вышел из ворот к кругу вбрасывания, повернулся спиной к площадке и сделал передачу с отскоком от борта – она оказалась неточной, после чего форвард «Ак Барса» забил гол в пустые ворота.

7 комментариев

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AllEx
Короче, Федотов после армейки согласился играть за ЦСКА, чтобы мстить им за облом с НХЛ
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Nail Abzj
Не перемудрил, а лоханулся! Зачем выдумывать, когда на левом берегу защитник!
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Кавабунга Шреддоголовый
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Короче, Федотов после армейки согласился играть за ЦСКА, чтобы мстить им за облом с НХЛ
тонкий расчет
+2
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Alex9999995
Ак Барс забил в неприкрытые ворота вратаря из-за активного прессинга в зоне противника. Это рабочий гол, а не подарок от коней!
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Dima Mitrofanov
гнать надо федотова в запас,или пусть в нхл уберается
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Артём Коковихин
Ответ AllEx
Короче, Федотов после армейки согласился играть за ЦСКА, чтобы мстить им за облом с НХЛ
пускай продолжает в том же духе
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