«Ак Барс» забил гол после неточной передачи Ивана Федотова.

«Ак Барс» обыграл ЦСКА (4:1) в матче Фонбет чемпионата .

За 14 секунд до завершения третьего периода нападающий казанской команды отправил четвертую шайбу в ворота .

Перед голом голкипер вышел из ворот к кругу вбрасывания, повернулся спиной к площадке и сделал передачу с отскоком от борта – она оказалась неточной, после чего форвард забил гол в пустые ворота.