Егор Шарангович: «Кузнецов любит всех подкалывать. Я заработал удаление, а он сказал: «Что ты, фигурист, на ногах не держишься?»

Егор Шарангович рассказал, как над ним подшучивал Евгений Кузнецов.

«Честно, на льду я не люблю смеяться. Ну да, иногда просто улыбнусь, плюс всякие подколы. Кузнецов уже много отыграл, поэтому может позволить себе такое. У него и характер такой – он может пошутить. Но я на матч больше настраиваюсь. Могу просто посмеяться с него, и все.

Кто жестче всего подколол? Да Кузнецов, наверное. Я тогда удаление заработал. Он тогда сказал: «Что ты, фигурист, на ногах не держишься?» Помню, как он Куликова подколол. У Димы перчатка большая – он любит играть так, чтобы подлиннее было.

Кузнецов сказал: «Да сними ты наконец эти детские перчатки, поменяй на нормальные». Он не только меня любит подкалывать – всех», – сказал в интервью ютуб-каналу «Черкас Атлант».