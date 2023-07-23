Егор Шарангович: «Кузнецов любит всех подкалывать. Я заработал удаление, а он сказал: «Что ты, фигурист, на ногах не держишься?»

Теги Вашингтон Калгари НХЛ Дмитрий Куликов Евгений Кузнецов Егор Шарангович Хоккей

Егор Шарангович рассказал, как над ним подшучивал Евгений Кузнецов.

«Честно, на льду я не люблю смеяться. Ну да, иногда просто улыбнусь, плюс всякие подколы. Кузнецов уже много отыграл, поэтому может позволить себе такое. У него и характер такой – он может пошутить. Но я на матч больше настраиваюсь. Могу просто посмеяться с него, и все.

Кто жестче всего подколол? Да Кузнецов, наверное. Я тогда удаление заработал. Он тогда сказал: «Что ты, фигурист, на ногах не держишься?» Помню, как он Куликова подколол. У Димы перчатка большая – он любит играть так, чтобы подлиннее было.

Кузнецов сказал: «Да сними ты наконец эти детские перчатки, поменяй на нормальные». Он не только меня любит подкалывать – всех», – сказал Шарангович в интервью ютуб-каналу «Черкас Атлант».

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