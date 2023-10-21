Никитин об 1:2: Второй период «Локомотив» не по игре сыграл, «Витязь» нас за это наказал. Ненужные удаления много сил забрали, одного гола недостаточно»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги игры с «Торпедо».

Команда из Ярославля проиграла матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 1:2. Это третье поражение « » подряд.

«С победой « ». Второй период не по игре сыграли, «Витязь» нас за это наказал. Плюс ненужные удаления много сил забрали. Одного гола недостаточно. Есть над чем работать.

Сложный выезд? Он у всех сложный, количество игр у всех одинаковое. Я не вижу в этом проблему, нужно проходить через это и становиться сильнее. Изменился ли «Витязь» с весны? Мне сложно судить, новый тренерский штаб у этой команды. Мы обращаем внимание на свою игру», – сказал .