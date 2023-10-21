Никитин об 1:2: Второй период «Локомотив» не по игре сыграл, «Витязь» нас за это наказал. Ненужные удаления много сил забрали, одного гола недостаточно»

Теги Локомотив Витязь Игорь Никитин КХЛ Хоккей

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги игры с «Торпедо».

Команда из Ярославля проиграла матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 1:2. Это третье поражение «Локомотива» подряд. 

«С победой «Витязь». Второй период не по игре сыграли, «Витязь» нас за это наказал. Плюс ненужные удаления много сил забрали. Одного гола недостаточно. Есть над чем работать.

Сложный выезд? Он у всех сложный, количество игр у всех одинаковое. Я не вижу в этом проблему, нужно проходить через это и становиться сильнее. Изменился ли «Витязь» с весны? Мне сложно судить, новый тренерский штаб у этой команды. Мы обращаем внимание на свою игру», – сказал Никитин

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1 комментарий

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Огюст
Тренер , хватит тренировать защиту -переключитесь на тренировку напов в атаке , в игре в большинстве, а то катаются вдоль бортов -соперники наперёд видят,что игроки Локомотива будут делать с шайбой ! Да и проведите беседу с игроками о бездарных удалениях , которые приводят к голам в ваши ворота - успехов далее !
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