«Каролина» пропустила 7 шайб от «Сиэтла». Раанту заменили после 4-й, Кочетков отразил 15 бросков из 17 в 1-й игре в сезоне
«Каролина» пропустила 7 шайб от «Сиэтла» в регулярном чемпионате НХЛ.
«Харрикейнс» заменили вратаря Антти Раанту во втором периоде после 4 пропущенных шайб (финн отразил 14 бросков из 18).
На замену вышел Петр Кочетков, для которого этот матч стал первым в сезоне. Россиянин отразил 15 бросков из 17, седьмую шайбу «Кракен» забросил в пустые ворота.
Примечательно, что в 4 матчах до этой игры «Сиэтл» забросил только 3 шайбы.
«Каролина» в каждом из 5 матчей сезона (3 победы и 2 поражения) пропустила как минимум по 3 шайбы.
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