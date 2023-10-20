«Каролина» пропустила 7 шайб от «Сиэтла». Раанту заменили после 4-й, Кочетков отразил 15 бросков из 17 в 1-й игре в сезоне

Теги Каролина НХЛ Сиэтл Антти Раанта Петр Кочетков Хоккей

«Каролина» пропустила 7 шайб от «Сиэтла» в регулярном чемпионате НХЛ.

«Харрикейнс» заменили вратаря Антти Раанту во втором периоде после 4 пропущенных шайб (финн отразил 14 бросков из 18). 

На замену вышел Петр Кочетков, для которого этот матч стал первым в сезоне. Россиянин отразил 15 бросков из 17, седьмую шайбу «Кракен» забросил в пустые ворота. 

Примечательно, что в 4 матчах до этой игры «Сиэтл» забросил только 3 шайбы. 

«Каролина» в каждом из 5 матчей сезона (3 победы и 2 поражения) пропустила как минимум по 3 шайбы. 

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2 комментария

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VintDV
Слабо Ураганы начили сезон.. Очень много пропускают...
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ogent
Ответ VintDV
Слабо Ураганы начили сезон.. Очень много пропускают...
Оборона никакая, вратарь вообще не выручает
+1
0
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