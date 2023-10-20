«Каролина» пропустила 7 шайб от «Сиэтла». Раанту заменили после 4-й, Кочетков отразил 15 бросков из 17 в 1-й игре в сезоне

«Каролина» пропустила 7 шайб от «Сиэтла» в регулярном чемпионате НХЛ.

«Харрикейнс» заменили вратаря во втором периоде после 4 пропущенных шайб (финн отразил 14 бросков из 18).

На замену вышел , для которого этот матч стал первым в сезоне. Россиянин отразил 15 бросков из 17, седьмую шайбу «Кракен» забросил в пустые ворота.

Примечательно, что в 4 матчах до этой игры « » забросил только 3 шайбы.

« » в каждом из 5 матчей сезона (3 победы и 2 поражения) пропустила как минимум по 3 шайбы.