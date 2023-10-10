«Каролина» подтвердила, что Кочетков переведен в состав фарм-клуба «Тампы»

Петр Кочетков переведен в состав фарм-клуба «Тампы».

«Каролина» подтвердила переход российского голкипера в « ».

В этом сезоне « » – фарм-клуб «Харрикейнс» в – принял статус самостоятельной командой.

Также « » отправила Дилана Кохлана в « », а Калеба Джонса – в «Колорадо Иглс».

Петр Кочетков провел 25 матчей за «Каролину» в регулярном чемпионате НХЛ в общей сложности в течение двух прошедших сезонов.

Контракт Кочеткова с зарплатой два миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2026/27.