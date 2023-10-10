«Каролина» подтвердила, что Кочетков переведен в состав фарм-клуба «Тампы»

Теги Тампа-Бэй Каролина НХЛ АХЛ Чикаго Вулвс Сиракьюз Спрингфилд Калеб Джонс Петр Кочетков Дилан Кохлан Колорадо Иглс Хоккей

Петр Кочетков переведен в состав фарм-клуба «Тампы».

«Каролина» подтвердила переход российского голкипера в «Сиракьюз».

В этом сезоне «Чикаго Вулвс» – фарм-клуб «Харрикейнс» в АХЛ – принял статус самостоятельной командой.

Также «Каролина» отправила Дилана Кохлана в «Спрингфилд», а Калеба Джонса – в «Колорадо Иглс».

Петр Кочетков провел 25 матчей за «Каролину» в регулярном чемпионате НХЛ в общей сложности в течение двух прошедших сезонов.

Контракт Кочеткова с зарплатой два миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2026/27.

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