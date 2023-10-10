«Каролина» подтвердила, что Кочетков переведен в состав фарм-клуба «Тампы»
Петр Кочетков переведен в состав фарм-клуба «Тампы».
«Каролина» подтвердила переход российского голкипера в «Сиракьюз».
В этом сезоне «Чикаго Вулвс» – фарм-клуб «Харрикейнс» в АХЛ – принял статус самостоятельной командой.
Также «Каролина» отправила Дилана Кохлана в «Спрингфилд», а Калеба Джонса – в «Колорадо Иглс».
Петр Кочетков провел 25 матчей за «Каролину» в регулярном чемпионате НХЛ в общей сложности в течение двух прошедших сезонов.
Контракт Кочеткова с зарплатой два миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2026/27.
Комментарии