10-й номер драфта Дворски возвращается в «Сент-Луис» из чемпионата Швеции. У форварда 0+0 и «минус 6» в 10 матчах

Далибор Дворски вернется в «Сент-Луис» из чемпионата Швеции.

Шведский «Оскарсхамн» и 18-летний нападающий договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

не набрал ни одного очка при показателе полезности «минус 6» в 10 матчах нынешнего сезона в чемпионате Швеции.

Таким образом, словацкий форвард вернется в систему « ». У хоккеиста подписано соглашение новичка с клубом НХЛ.

«Блюз» выбрали нападающего в первом раунде под общим 10-м номером на драфте НХЛ-2023.