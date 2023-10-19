10-й номер драфта Дворски возвращается в «Сент-Луис» из чемпионата Швеции. У форварда 0+0 и «минус 6» в 10 матчах
Далибор Дворски вернется в «Сент-Луис» из чемпионата Швеции.
Шведский «Оскарсхамн» и 18-летний нападающий договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.
Далибор Дворски не набрал ни одного очка при показателе полезности «минус 6» в 10 матчах нынешнего сезона в чемпионате Швеции.
Таким образом, словацкий форвард вернется в систему «Сент-Луиса». У хоккеиста подписано соглашение новичка с клубом НХЛ.
«Блюз» выбрали нападающего в первом раунде под общим 10-м номером на драфте НХЛ-2023.
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