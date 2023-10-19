10-й номер драфта Дворски возвращается в «Сент-Луис» из чемпионата Швеции. У форварда 0+0 и «минус 6» в 10 матчах

Теги переходы Сент-Луис НХЛ чемпионат Швеции Далибор Дворски Хоккей

Далибор Дворски вернется в «Сент-Луис» из чемпионата Швеции.

Шведский «Оскарсхамн» и 18-летний нападающий договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

Далибор Дворски не набрал ни одного очка при показателе полезности «минус 6» в 10 матчах нынешнего сезона в чемпионате Швеции.

Таким образом, словацкий форвард вернется в систему «Сент-Луиса». У хоккеиста подписано соглашение новичка с клубом НХЛ.

«Блюз» выбрали нападающего в первом раунде под общим 10-м номером на драфте НХЛ-2023.

3 комментария

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rinat.rr_95@mail.ru
Это успех !)
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garazhkucherova
Видимо, готов)
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0
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Rudenzik
Перерос шведскую лигу
0
0
0
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