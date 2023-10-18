38-летний Флери одержал 1-ю победу в сезоне в матче с «Монреалем». Болельщики «Канадиенс» устроили ему овацию

Теги Монреаль Миннесота Марк-Андре Флери НХЛ Хоккей

38-летний Марк-Андре Флери одержал 1-ю победу в сезоне в матче с «Монреалем».

Вратарь «Миннесоты» отразил 27 из 29 бросков в матче регулярного чемпионата против «Канадиенс» (5:2). Его назвали 1-й звездой встречи.

Победа стала для канадца 545-й за карьеру в лиге. Он занимает 3-е место в истории по этому показателю, уступая лишь Мартину Бродеру (691) и Патрику Руа (551). 

Сегодняшний матч может стать последним для Флери на уровне НХЛ, сыгранным на арене «Монреаля». Вратарь не исключает, что завершит карьеру после этого сезона.

Марк-Андре вырос в городе Сорель-Трейси, расположенном примерно в часе езды к северу от Монреаля

«Особенный момент, конечно. Перед сезоном я сказал себе, что хочу наслаждаться каждым моментом. Если это мой последний матч здесь, я не хочу ни о чем сожалеть.

Сегодня вечером мне было весело. Партнеры потрясающе сыграли передо мной. Это была отличная победа», – сказал Флери. 

После игры болельщики «Монреаля» устроили ему овацию. 

1 комментарий

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Maxim Shumov
Скоро побьет рекорд Руа и станет вторым по победам
1-й номер драфта, 3 чашки, Везина, Дженнингс. Вот так потихоньку стал легендой
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