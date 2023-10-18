38-летний Флери одержал 1-ю победу в сезоне в матче с «Монреалем». Болельщики «Канадиенс» устроили ему овацию

38-летний Марк-Андре Флери одержал 1-ю победу в сезоне в матче с «Монреалем».

Вратарь «Миннесоты» отразил 27 из 29 бросков в матче регулярного чемпионата против «Канадиенс» (5:2). Его назвали 1-й звездой встречи.

Победа стала для канадца 545-й за карьеру в лиге. Он занимает 3-е место в истории по этому показателю, уступая лишь Мартину Бродеру (691) и Патрику Руа (551).

Сегодняшний матч может стать последним для Флери на уровне , сыгранным на арене «Монреаля». Вратарь не исключает, что завершит карьеру после этого сезона.

вырос в городе Сорель-Трейси, расположенном примерно в часе езды к северу от .

«Особенный момент, конечно. Перед сезоном я сказал себе, что хочу наслаждаться каждым моментом. Если это мой последний матч здесь, я не хочу ни о чем сожалеть.

Сегодня вечером мне было весело. Партнеры потрясающе сыграли передо мной. Это была отличная победа», – сказал Флери.

После игры болельщики «Монреаля» устроили ему овацию.