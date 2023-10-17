2 млн рублей зарплаты Серебрякова учитывают в платежке СКА в этом сезоне. Со следующего – 50 млн

Теги СКА КХЛ Никита Серебряков потолок зарплат Хоккей

Лишь два миллиона зарплаты Никиты Серебрякова учитывается в платежке СКА.

Голкипер был выменян петербургский клубом из «Адмирала» в этом сезоне КХЛ.

После перехода в СКА Никита Серебряков подписал новый двухлетний контракт с командой.

В потолке зарплат СКА учитывается два миллиона рублей от зарплаты Серебрякова в этом сезоне, об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Со следующего сезона и до завершения контракта оклад составит 50 миллионов рублей в год.

10 комментариев

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Wild Hunt
Почему в этой колхозной лиге, при переходе игрока, сразу не фиксируется его оклад в ведомости клуба? Т.е. получается они его стырили у Адмирала, разорвали контракт, подписали новый и вуаля? Куда рук-во колхоза то смотрит? Когда будет нормальный регламент? Хотя ответ очевиден..)
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Человек Который-Гуляет-Сам-По-Себе
ловкость рук и никакого мошенства
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Dragon10
Йозик мог бы в НХЛ школу открыть для генменеджеров по обходу потолка
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Камбоджа134
Позор КХЛ
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IgorIgor51
Ответ Wild Hunt
Почему в этой колхозной лиге, при переходе игрока, сразу не фиксируется его оклад в ведомости клуба? Т.е. получается они его стырили у Адмирала, разорвали контракт, подписали новый и вуаля? Куда рук-во колхоза то смотрит? Когда будет нормальный регламент? Хотя ответ очевиден..)
Никогда как был колхоз так и останется
+2
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Алексей Каракорум
Ответ Wild Hunt
Почему в этой колхозной лиге, при переходе игрока, сразу не фиксируется его оклад в ведомости клуба? Т.е. получается они его стырили у Адмирала, разорвали контракт, подписали новый и вуаля? Куда рук-во колхоза то смотрит? Когда будет нормальный регламент? Хотя ответ очевиден..)
Так кто в руководстве колхоза то сидит, вон тренер ска и сидит в том числе.
+2
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Ola BP
ПОВЕСТЬ
Как один идиот превратил шикарный клуб в посмешище.
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Sever12
а если он провалится и ска откажется от услуг игрока по окончанию сезона, тогда как? в Ладу или Сочи сольют контракт или он за два ляма сезон готов скататься.
Брехня это, у Серебрякова есть какие-то горантии или в мешке ему дадут, что за бред кто согласится играть сезон за 2 ляма с условием что остальное потом отдадут, через год, а жить о на что будет , и какой же это обмен, так всю КХЛ можно под этот потолок выменять, и не стыдно же
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