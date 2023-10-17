2 млн рублей зарплаты Серебрякова учитывают в платежке СКА в этом сезоне. Со следующего – 50 млн
Лишь два миллиона зарплаты Никиты Серебрякова учитывается в платежке СКА.
Голкипер был выменян петербургский клубом из «Адмирала» в этом сезоне КХЛ.
После перехода в СКА Никита Серебряков подписал новый двухлетний контракт с командой.
В потолке зарплат СКА учитывается два миллиона рублей от зарплаты Серебрякова в этом сезоне, об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Со следующего сезона и до завершения контракта оклад составит 50 миллионов рублей в год.
Как один идиот превратил шикарный клуб в посмешище.
Брехня это, у Серебрякова есть какие-то горантии или в мешке ему дадут, что за бред кто согласится играть сезон за 2 ляма с условием что остальное потом отдадут, через год, а жить о на что будет , и какой же это обмен, так всю КХЛ можно под этот потолок выменять, и не стыдно же