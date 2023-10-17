2 млн рублей зарплаты Серебрякова учитывают в платежке СКА в этом сезоне. Со следующего – 50 млн

Лишь два миллиона зарплаты Никиты Серебрякова учитывается в платежке СКА.

Голкипер был выменян петербургский клубом из «Адмирала» в этом сезоне КХЛ.

После перехода в СКА Никита Серебряков подписал новый двухлетний контракт с командой.

В потолке зарплат СКА учитывается два миллиона рублей от зарплаты Серебрякова в этом сезоне, об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Со следующего сезона и до завершения контракта оклад составит 50 миллионов рублей в год.