Грицюк о театре: «Был опыт в Омске – не самый удачный. В Петербурге понравилось, жена выбрала спектакль Фрик-кабаре «12 стульев». Съел бутерброд с икрой, надо окультуриваться»

Арсений Грицюк поделился впечатлениями о посещении театра в Санкт-Петербурге.

– Роман Борисович Ротенберг сказал, что в ближайшую паузу посоветует хоккеистам сходить в театр. Последуете его совету?

– Я недавно уже сходил в театр в Петербурге.

Первый опыт был в Омске – и не самый удачный. Не смог досидеть, ушел после антракта.

А вот в Петербурге сходил – и очень понравилось. Спектакль называется Фрик-кабаре «12 стульев» – его жена выбрала.

Мне понравилось – атмосфера хорошая.

Раз живу в таком культурном городе, решил, что надо окультуриваться. Выступление шло три часа, но все очень понравилось.

Как и полагается, я съел бутерброд с икрой в антракте. И не только (смеется). Классный опыт.

А в эту паузу планировал сходить в кино и погулять по городу, – сказал нападающий СКА Арсений Грицюк, ранее игравший в «Авангарде».