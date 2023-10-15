Гавриков забросил 1-ю шайбу в сезоне. У него «минус 2», 2 броска и 2 потери за 23:48 в матче с «Каролиной»

Теги Каролина Лос-Анджелес НХЛ Владислав Гавриков Хоккей

Владислав Гавриков забросил 1-ю шайбу в сезоне.

Защитник «Лос-Анджелеса» помог команде отыграться в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (5:6 Б). 

Россиянин набрал первое очко в новом сезоне. 

Сегодня Гавриков (23:48 – второе время в «Кингс» после Дрю Даути, 0:28 – в большинстве, 4:18 – в меньшинстве, «минус 2») нанес 2 броска в створ, сделал 1 блок, допустил 2 потери и сделал 1 перехват. 

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