Гавриков забросил 1-ю шайбу в сезоне. У него «минус 2», 2 броска и 2 потери за 23:48 в матче с «Каролиной»

Владислав Гавриков забросил 1-ю шайбу в сезоне.

Защитник « » помог команде отыграться в третьем периоде матча регулярного чемпионата с «Каролиной» (5:6 Б).

Россиянин набрал первое очко в новом сезоне.

Сегодня Гавриков (23:48 – второе время в «Кингс» после Дрю Даути, 0:28 – в большинстве, 4:18 – в меньшинстве, «минус 2») нанес 2 броска в створ, сделал 1 блок, допустил 2 потери и сделал 1 перехват.