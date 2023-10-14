Замула отправлен в запас «Филадельфии» после голевой передачи и «плюс 2» в матче против «Коламбуса»
Егор Замула не сыграет в матче с «Оттавой» по решению Джона Тортореллы.
«Оттава» и «Филадельфия» встретятся в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Главный тренер «Флайерс» Джон Торторелла сделал два изменения в составе по сравнению с предыдущим матчем против «Коламбуса» (4:2).
Тайсон Фоерстер и Эмиль Андре заменят в составе Егора Замулу и Бобби Бринка.
Таким образом, российский хоккеист отправлен в запас после того, как сделал результативную передачу при показателе полезности «плюс 2» и игровом времени 13:49 в матче с «Блю Джекетс».
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