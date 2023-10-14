Замула отправлен в запас «Филадельфии» после голевой передачи и «плюс 2» в матче против «Коламбуса»

Егор Замула не сыграет в матче с «Оттавой» по решению Джона Тортореллы.

« » и « » встретятся в игре регулярного чемпионата .

Главный тренер «Флайерс» Джон Торторелла сделал два изменения в составе по сравнению с предыдущим матчем против « » (4:2).

Тайсон Фоерстер и Эмиль Андре заменят в составе и Бобби Бринка.

Таким образом, российский хоккеист отправлен в запас после того, как сделал результативную передачу при показателе полезности «плюс 2» и игровом времени 13:49 в матче с «Блю Джекетс».