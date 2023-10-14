Замула отправлен в запас «Филадельфии» после голевой передачи и «плюс 2» в матче против «Коламбуса»

Теги Филадельфия Оттава Коламбус Джон Торторелла НХЛ Егор Замула Бобби Бринк Эмиль Андре Хоккей

Егор Замула не сыграет в матче с «Оттавой» по решению Джона Тортореллы.

«Оттава» и «Филадельфия» встретятся в игре регулярного чемпионата НХЛ.

Главный тренер «Флайерс» Джон Торторелла сделал два изменения в составе по сравнению с предыдущим матчем против «Коламбуса» (4:2).

Тайсон Фоерстер и Эмиль Андре заменят в составе Егора Замулу и Бобби Бринка.

Таким образом, российский хоккеист отправлен в запас после того, как сделал результативную передачу при показателе полезности «плюс 2» и игровом времени 13:49 в матче с «Блю Джекетс».

2 комментария

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ottomann
Цель Филадельфии - танковать весь сезон,а не играть ))) нужно больше топ- проспектов
+4
0
+4
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Vito Corleone
Логика Филадельфии отправилась в запас вместе с ним
+1
-1
0
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