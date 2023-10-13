Фантилли набрал 0+1 в дебютном матче за «Коламбус» в НХЛ в день 19-летия. У 3-го номера драфта 50% на точке за 13:40

Теги Филадельфия Коламбус НХЛ Адам Фантилли Хоккей

Адам Фантилли сделал передачу в дебютном матче в НХЛ за «Коламбус».

Форвард «Блю Джекетс» принял участие в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (2:4). 

В первом периоде после его броска шайбу в ворота добил защитник Джейк Бин. 

Фантилли (13:40, 1:48 – в большинстве, «+1») нанес 2 броска в створ, сделал 2 блока и выиграл 50% вбрасываний (5 из 10). 

В день матча 3-му номеру драфта-2023 исполнилось 19 лет. 

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2 комментария

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борецЗАнеСправедливость
50% на точке- нормас, у Коннорка в первом матче с полуптицами было 15😂
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e1ther - e1ther
а Бин не заслужил тэг на спортсе?)))бывает)
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