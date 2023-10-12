Даниил Орлов о том, на что способен «Спартак»: «На Кубок Гагарина. Будем стараться сделать это в этом сезоне. Представляем клуб с богатой историей»

Теги Спартак КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Даниил Орлов Хоккей

Даниил Орлов рассказал о задаче «Спартака» в сезоне КХЛ.

– На что способен нынешний «Спартак»?

– На кубок. Я не сомневаюсь, мы будем стараться это сделать уже в этом сезоне. У нас цели самые высокие, по‑другому быть не может.

Не знаю ни одного человека в этой раздевалке, который бы не хотел занять первое место в регулярном чемпионате, а следом – выиграть Кубок Гагарина.

Мы все представляем клуб с богатой историей, поэтому стараемся побеждать в каждом матче.

Единственное, что нужно, – победа, – сказал защитник «Спартака» Даниил Орлов.

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