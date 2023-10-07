Майк Салливан: «Кросби ультраталантлив, но его аппетит к хоккею не имеет равных. Ночью могу получить от него смс: «Видели, как «Колорадо» играет в большинстве?»

Майк Салливан высказался об отношении Сидни Кросби к хоккею.

«Думаю, что Сид – более мудрая версия самого себя. У него аппетит к спорту в каждом сезоне. Он любит игру.

Он все время смотрит хоккей, причем не только матчи нашей команды, но и других.

Иногда ночью я получаю сообщения, когда он смотрит хоккей: «Вы видели, как « » играет в большинстве? Хорошая игра. Нам следует об этом подумать».

Сидни изучает игру во многих отношениях. Не случайно он так хорош.

Конечно, он ультраталантлив, но у него есть аппетит к игре, не имеющий себе равных ни у кого другого», – сказал главный тренер « » о 36-летнем центрфорварде.