Майк Салливан: «Кросби ультраталантлив, но его аппетит к хоккею не имеет равных. Ночью могу получить от него смс: «Видели, как «Колорадо» играет в большинстве?»
Майк Салливан высказался об отношении Сидни Кросби к хоккею.
«Думаю, что Сид – более мудрая версия самого себя. У него аппетит к спорту в каждом сезоне. Он любит игру.
Он все время смотрит хоккей, причем не только матчи нашей команды, но и других.
Иногда ночью я получаю сообщения, когда он смотрит хоккей: «Вы видели, как «Колорадо» играет в большинстве? Хорошая игра. Нам следует об этом подумать».
Сидни изучает игру во многих отношениях. Не случайно он так хорош.
Конечно, он ультраталантлив, но у него есть аппетит к игре, не имеющий себе равных ни у кого другого», – сказал главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан о 36-летнем центрфорварде.
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