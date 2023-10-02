«Салават» забил 27 голов в сезоне КХЛ. На Востоке меньше лишь у «Амура»

«Салават Юлаев» – одна из самых нерезультативных команд Восточной конференции.

Команда тренера уступила «Ладе» (2:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В прошлом матче клуб из Башкортостана проиграл «Металлургу» (0:1), не забросив ни одной шайбы.

« » забил 27 голов в 12 матчах нынешнего сезона.

В Восточной конференции столько же голов забила « », « » и «Нефтехимик». Остальные команды забросили больше шайб.

Меньше голов на своем счету на Востоке имеет лишь « » – 23.