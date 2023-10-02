«Салават» забил 27 голов в сезоне КХЛ. На Востоке меньше лишь у «Амура»
«Салават Юлаев» – одна из самых нерезультативных команд Восточной конференции.
Команда тренера Виктора Козлова уступила «Ладе» (2:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
В прошлом матче клуб из Башкортостана проиграл «Металлургу» (0:1), не забросив ни одной шайбы.
«Салават Юлаев» забил 27 голов в 12 матчах нынешнего сезона.
В Восточной конференции столько же голов забила «Сибирь», «Адмирал» и «Нефтехимик». Остальные команды забросили больше шайб.
Меньше голов на своем счету на Востоке имеет лишь «Амур» – 23.
Скоро настанет Ливо с Милошем, и мы сможем выходить из зоны, пасы научимся делать мимо коньков и клюшек соперника, и вообще придёт нам счастье, и Баширов будет в центре арены, под серпантином и конфетти, раскланиваться перед теми болельщиками, кто в него упорото верил, и нахваливал команду после всех её позорных матчей😊
Ген.менеджеры у нас хорошие б...!!!