«Салават» забил 27 голов в сезоне КХЛ. На Востоке меньше лишь у «Амура»

Теги Салават Юлаев Сибирь Нефтехимик Амур Виктор Козлов Адмирал Хоккей

«Салават Юлаев» – одна из самых нерезультативных команд Восточной конференции.

Команда тренера Виктора Козлова уступила «Ладе» (2:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В прошлом матче клуб из Башкортостана проиграл «Металлургу» (0:1), не забросив ни одной шайбы.

«Салават Юлаев» забил 27 голов в 12 матчах нынешнего сезона.

В Восточной конференции столько же голов забила «Сибирь», «Адмирал» и «Нефтехимик». Остальные команды забросили больше шайб.

Меньше голов на своем счету на Востоке имеет лишь «Амур» – 23.

14 комментариев

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Просто_Азамат
Нужен Умарк хартикайнен и прочие башкиры
+5
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Butcher555
Работа Козлова, Баширова, Чижова, Кольцова на лицо, пенсионеры и молодёжь с "большим" потенциалом даёт результат
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Рустам Зиганшин
Ничего трагичного для Баширова и Ко не происходит. В регламенте не прописано что команда должна побеждать.
Скоро настанет Ливо с Милошем, и мы сможем выходить из зоны, пасы научимся делать мимо коньков и клюшек соперника, и вообще придёт нам счастье, и Баширов будет в центре арены, под серпантином и конфетти, раскланиваться перед теми болельщиками, кто в него упорото верил, и нахваливал команду после всех её позорных матчей😊
+2
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+2
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Руслан Ильясов
Некому забивать Салаватке😢
Ген.менеджеры у нас хорошие б...!!!
+1
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Руслан Ильясов
Ответ srhkp6r564
Не пора ли тренера сменить
дело не только в тренере,если по чесноку,тут и играть то почти некому за исключением 4-5 игроков
+2
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Александр Буркин
Историю повторяется? Как с Лямсой?
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Сергей Хромов
Толи ещё будет....
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srhkp6r564
Не пора ли тренера сменить
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ГТГ
Конец Бразильскому хоккею?
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Radik_2.0
напомню слова классика перед сезоном "состав укомплектован, молодёжь должна сделать шаг вперёд, атакующий защитник нам не нужен"
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Bestcapper
Когда мы в прошлом сезоне были в ужасе после вылета от Адмирала, некоторые люди из руководства СЮ и правления Республики уже тогда знали, что подождите, пройдет еще несколько лет, и вы будете рады просто за попадание в плей-офф....похоже худшее ребята только впереди с таким составом и такой игрой....
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Олег Витковский
Нищий стал регион, от сюда проблемы.
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Александр Буркин
Ответ Руслан Ильясов
дело не только в тренере,если по чесноку,тут и играть то почти некому за исключением 4-5 игроков
Немного ты прав , но есть игроки, Ливо (возможно Милош приедет) если их добавить можно нормальный состав собрать, но тренер ничего не может , в прошлом году пора понять надо было
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Руслан Ильясов
Ответ Рустам Зиганшин
Ничего трагичного для Баширова и Ко не происходит. В регламенте не прописано что команда должна побеждать. Скоро настанет Ливо с Милошем, и мы сможем выходить из зоны, пасы научимся делать мимо коньков и клюшек соперника, и вообще придёт нам счастье, и Баширов будет в центре арены, под серпантином и конфетти, раскланиваться перед теми болельщиками, кто в него упорото верил, и нахваливал команду после всех её позорных матчей😊
😂
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