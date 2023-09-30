Апальков вернулся в хоккей и набрал 2+2 в 2 играх за «Сарыарку». У экс-форварда «Локомотива» были проблемы с игровой зависимостью

Теги Локомотив переходы КХЛ Сарыарка чемпионат Казахстана Даниил Апальков Хоккей

Форвард Даниил Апальков вернулся в хоккей и набрал 4 очка в 2 матчах за «Сарыарку».

31-летний нападающий, пропустивший прошлый сезон, на этой неделе подписал соглашение с клубом из Караганды до конца сезона. 

В 2 матчах за новую команду в чемпионате Казахстана он набрал 4 (2+2) очка. 

Минувшим летом Апальков рассказал, что у него были проблемы с игровой зависимостью. 

Последним клубом форварда была польская «Уния» в сезоне-2021/22. 

В КХЛ он провел в общей сложности 10 сезонов. В 447 матчах в регулярных чемпионатах за «Металлург», «Локомотив», «Динамо» и «Сочи» он набрал 181 (74+107) очко. В 69 играх плей-офф добавил еще 19 (11+8) баллов. 

Апальков заявил об игровой зависимости: «В онлайн-казино проиграл все, залез в долги. Такие суммы улетали – с ума сойти. Я обманывал самых близких мне людей»

3 комментария

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Александр Романов
Когда то давно давно был очень приличным игроком , но была информация что из за женщины у него крыша поехала
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Rodgeras
Ответ Александр Романов
Когда то давно давно был очень приличным игроком , но была информация что из за женщины у него крыша поехала
Все бабы ведьмы! 😏
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Roman Schmidt
Ответ Rodgeras
Все бабы ведьмы! 😏
а моя богиня
0
0
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