Артем Батрак: «В «Тракторе» идет продолжение прошлого сезона, не вижу прогресса. Нужны кардинальные перемены»

Теги Трактор КХЛ Артем Батрак Владимир Ткачев Никита Сошников Анвар Гатиятулин Хоккей

Артем Батрак оценил выступление «Трактора» на старте сезона.

Челябинцы проиграли три из четырех последних матчей. Клуб занимает седьмое место в таблице Востока.

– К большому сожалению, в «Тракторе» идет продолжение прошлого сезона. Несмотря на изменения в межсезонье. Что-то мне подсказывает, что нужны кардинальные перемены.

Хотя нельзя сказать, что «Трактор» плох всегда – есть победы, нормальные матчи и место не внизу турнирной таблицы.

– Почему у команды не получается показывать активный, атакующий хоккей, который обещали в межсезонье?

– Сначала ты говоришь про атакующий хоккей, а когда он у тебя не получается, то стараешься перестраиваться и все равно надо выигрывать и набирать очки. Поэтому пытаешься делать это другими способами – более аккуратной игрой, чтобы в первую очередь не пропустить.

Это тот случай, когда команда подстраивается под ситуацию. У «Трактора» состав, с которым можно играть в атаку, но разве Гатиятулин часто показывал атакующий хоккей? Поэтому, я считаю, что надо отталкиваться от тренерского штаба.

– Можно ли говорить о каком-то кризисе в тренерской работе Анвара Гатиятулина?

– Был бы результат. Например, у «Лады» нет атакующего хоккея, но есть результат. Критики Олега Браташа нашлись бы, но их было бы не так много.

А что подразумевать под кризисом? Не могу сказать, меняет ли Гатиятулин тренировочный процесс, пытается ли там команда играть в атаку. Но факт остается фактом: игроки «Трактора» не показывают то, на что они способны. А если это уже несколько хоккеистов, то уже надо спрашивать с тренеров, которые не могут найти игрокам подходящее место и подобрать под них тактику.

Стоит спрашивать и с того, кто комплектовал команду: «Если у нас такой хоккей, то зачем нам Сошников? Почему у Ткачева не получается играть так, как он может?» Это комплекс факторов, а не только кризис в работе Гатиятулина.

Вопросов по «Трактору» много. И больше всего пугает то, что нет предпосылок к тому, чтобы что-то менялось. Есть в чем добавить, но не вижу прогресса, по сравнению с прошлым сезоном, – сказал комментатор Артем Батрак.

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1 комментарий

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Тимур Тухватулин
да всё по делу сказал, вторая часть марлезонского балета.
+1
0
+1
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