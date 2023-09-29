Артем Батрак: «В «Тракторе» идет продолжение прошлого сезона, не вижу прогресса. Нужны кардинальные перемены»

Артем Батрак оценил выступление «Трактора» на старте сезона.

Челябинцы проиграли три из четырех последних матчей. Клуб занимает седьмое место в таблице Востока.

– К большому сожалению, в « » идет продолжение прошлого сезона. Несмотря на изменения в межсезонье. Что-то мне подсказывает, что нужны кардинальные перемены.

Хотя нельзя сказать, что «Трактор» плох всегда – есть победы, нормальные матчи и место не внизу турнирной таблицы.

– Почему у команды не получается показывать активный, атакующий хоккей, который обещали в межсезонье?

– Сначала ты говоришь про атакующий хоккей, а когда он у тебя не получается, то стараешься перестраиваться и все равно надо выигрывать и набирать очки. Поэтому пытаешься делать это другими способами – более аккуратной игрой, чтобы в первую очередь не пропустить.

Это тот случай, когда команда подстраивается под ситуацию. У «Трактора» состав, с которым можно играть в атаку, но разве Гатиятулин часто показывал атакующий хоккей? Поэтому, я считаю, что надо отталкиваться от тренерского штаба.

– Можно ли говорить о каком-то кризисе в тренерской работе ?

– Был бы результат. Например, у «Лады» нет атакующего хоккея, но есть результат. Критики Олега Браташа нашлись бы, но их было бы не так много.

А что подразумевать под кризисом? Не могу сказать, меняет ли Гатиятулин тренировочный процесс, пытается ли там команда играть в атаку. Но факт остается фактом: игроки «Трактора» не показывают то, на что они способны. А если это уже несколько хоккеистов, то уже надо спрашивать с тренеров, которые не могут найти игрокам подходящее место и подобрать под них тактику.

Стоит спрашивать и с того, кто комплектовал команду: «Если у нас такой хоккей, то зачем нам ? Почему у Ткачева не получается играть так, как он может?» Это комплекс факторов, а не только кризис в работе Гатиятулина.

Вопросов по «Трактору» много. И больше всего пугает то, что нет предпосылок к тому, чтобы что-то менялось. Есть в чем добавить, но не вижу прогресса, по сравнению с прошлым сезоном, – сказал комментатор Артем Батрак.